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Capgemini anuncia un ERE en España por la incidencia de la inteligencia artificial

Capgemini anuncia un ERE en España por la incidencia de la inteligencia artificial

La consultora tecnológica Capgemini ha anunciado un procedimiento de despido colectivo en su plantilla de España por la incidencia que la inteligencia artificial está teniendo en el sector. “La innovación tecnológica se está acelerando, generando nuevas oportunidades, pero también nuevos retos en un entorno operativo cada vez más incierto”, ha señalado la firma francesa.

| etiquetas: ia , ere , capgemini
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6 comentarios
8 1 1 K 92 tecnología
#1 thekeeper
Suena a excusa barata
4 K 63
#3 soberao
#1 Además la empresa va a seguir pagando y gastando más o menos lo mismo en sueldos pero ese dinero va ahora a las cuentas de la empresa de AI. Que mucho hablar de ahorro, pero al final solo es un trasvase de dinero que antes iban a los trabajadores y ahora van a la empresa vendehumos, dueña de centros de datos que consumen más recursos naturales que los de una ciudad y su gente.
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elgranpilaf #2 elgranpilaf
Ni un contrato público más para esta gente. Ya han chupado bastante
1 K 29
inventandonos #6 inventandonos *
No tengo ninguna simpatía por las charcuteras, pero sí me da la sensación de que la IAnsiedad global está haciendo a las empresas gastar menos en nuevos proyectos dada la incertidumbre. Las consultoras probablemente reciban menos pedidos. Estas empresas son granjas de pollos, si no venden bastantes pollos, sobran pollos, y los pollos comen.
1 K 23
#5 Onaj
Es un movimiento global. Mundial. Dicen que es por la IA porque así usan el despido como publicidad.

Una empresa que usa la IA tan bien que tiene que despedir gente. Qué cracks.
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#4 CosaCosa
Apartr de que es mentira.

Lo que pasa es que quieren ganar mas y han conttatado a gente que les sobra. Y lo se porque comozco a gente que ttabaja ahi.

Las herramientas de IA que usan son una bluff
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menéame