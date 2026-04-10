Capgemini anuncia un ERE en España por la incidencia de la inteligencia artificial

La consultora tecnológica Capgemini ha anunciado un procedimiento de despido colectivo en su plantilla de España por la incidencia que la inteligencia artificial está teniendo en el sector. “La innovación tecnológica se está acelerando, generando nuevas oportunidades, pero también nuevos retos en un entorno operativo cada vez más incierto”, ha señalado la firma francesa.
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Una empresa que usa la IA tan bien que tiene que despedir gente. Qué cracks.
Lo que pasa es que quieren ganar mas y han conttatado a gente que les sobra. Y lo se porque comozco a gente que ttabaja ahi.
Las herramientas de IA que usan son una bluff