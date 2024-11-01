edición general
¿La cannabis es medicinal?

“El cannabis, al igual que el alcohol, carece de evidencia como un medicamento verdaderamente aprobado por la FDA, y ambos tienen el potencial de causar daños. En la mayoría de los casos, los riesgos del cannabis superan los beneficios aún por demostrar. El cannabis no es una terapia de primera línea. Consideramos el cannabis o los cannabinoides (donde es legal) solo después de que los tratamientos de primera línea basados en la evidencia hayan fracasado”.

Tx4 #1 Tx4
Podéis considerar lo que os venga en gana. Simplemente comparar Alcohol y THC o CBD es un absurdo que tira por tierra todo el "articulo".

Las sustancias presentes en la marihuana, principalmente el CBD, a pesar de tener una estructura similar al THC, no provocan efectos psicoactivos y tienen menos efectos secundarios, lo que promueve algunos beneficios para la salud.

Por lo tanto, los componentes de la marihuana se han utilizado en medicina para ayudar en el tratamiento de diversos…   » ver todo el comentario
#2 VFR
que poco gusta la ciencia :roll:
ThePato #3 ThePato
Es un tóxico, como el alcohol. Es dañino.
Alegremensajero #5 Alegremensajero
#3 Y la morfina y la codeína.
Alegremensajero #4 Alegremensajero
Si el cannabis y el alcohol tienen potencial de causar daños dónde dejamos a los opiáceos.
aupaatu #6 aupaatu
Benzodiacepinas con España en el podium como principal consumidor sería el ideal para este tipo de comparaciones.... Tienen riesgo de dependencia y efectos secundarios como problemas de memoria o somnolencia, requiriendo supervisión médica y uso a corto plazo para evitar adicción y abstinencia.
#7 Tecar
El cannabis está sobrevalorado como medicamento, como cualquier otra sandez pseudocientíficia, sólo que en este caso es especialmente peligroso no andar con los pies en el suelo.
Y digo pseudocientífica porque en realidad no hay ningún consenso sobre sus beneficios en los miles de estudios realizados.
Lugo ya cada uno puede colocarse con lo que le venga en gana, pero lo de vender la moto no, que no cuela, sólo hay que pasarse por algún centro de adicciones en adolescentes para ver las consecuencias.
