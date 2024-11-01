¿La cannabis es medicinal?

“El cannabis, al igual que el alcohol, carece de evidencia como un medicamento verdaderamente aprobado por la FDA, y ambos tienen el potencial de causar daños. En la mayoría de los casos, los riesgos del cannabis superan los beneficios aún por demostrar. El cannabis no es una terapia de primera línea. Consideramos el cannabis o los cannabinoides (donde es legal) solo después de que los tratamientos de primera línea basados en la evidencia hayan fracasado”.