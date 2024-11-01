¿La cannabis es medicinal?

“El cannabis, al igual que el alcohol, carece de evidencia como un medicamento verdaderamente aprobado por la FDA, y ambos tienen el potencial de causar daños. En la mayoría de los casos, los riesgos del cannabis superan los beneficios aún por demostrar. El cannabis no es una terapia de primera línea. Consideramos el cannabis o los cannabinoides (donde es legal) solo después de que los tratamientos de primera línea basados en la evidencia hayan fracasado”.
Las sustancias presentes en la marihuana, principalmente el CBD, a pesar de tener una estructura similar al THC, no provocan efectos psicoactivos y tienen menos efectos secundarios, lo que promueve algunos beneficios para la salud.
Por lo tanto, los componentes de la marihuana se han utilizado en medicina para ayudar en el tratamiento de diversos… » ver todo el comentario
Y digo pseudocientífica porque en realidad no hay ningún consenso sobre sus beneficios en los miles de estudios realizados.
Lugo ya cada uno puede colocarse con lo que le venga en gana, pero lo de vender la moto no, que no cuela, sólo hay que pasarse por algún centro de adicciones en adolescentes para ver las consecuencias.
