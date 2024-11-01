edición general
Una candidata de los Verdes en Francia se retira tras denunciar presiones homófobas de su partido: «Mi orientación sexual se menciona como un obstáculo»

Sabrina Decanton asegura que dentro de su partido la están atacando porque consideran que su tendencia sexual «sería incompatible con el apoyo de los barrios populares»

Comentarios destacados:    
#9 Einwanderer
#8 Tú no has pisado un grand ensemble en la vida. No te molestes, que ya has dado bastante vergüenza.
#10 miraqueereslinda
#9 si es que, por más vueltas que se den, al final todos los caminos conducen a Roma.

www.youtube.com/watch?v=-kwXRV2vpas
#11 Einwanderer
#10 Vaya. Qué ingenioso. Debía de estar equivocado.
#1 poxemita *
¿Es hetero? Porque no lo parece.
platypu #12 platypu
#4 Saint-Ouen-sur-Seine es una comuna densamente poblada y marcada por una fuerte diversidad social. Con una proporción de residentes de origen inmigrante superior a la media francesa
salchipapa77 #3 salchipapa77
"barrios populares"  media
#4 Godoferoz
#3 pues no lo entiendo , son los musulmanes especialmente ecologistas o que ? porque no me parecen su caladero de votos
#5 miraqueereslinda *
#4 ¿es eso otro punto a favor de la multiculturalidad para un progresista?
Andreham #6 Andreham
#2 #5 A los fascistas os convendría profundizar en las supuestas ventajas de negar la "multiculturalidad" y con qué intención el que os está metiendo la palabra por el gaznate lo hace.
#8 miraqueereslinda *
#7 no puedo creerme que así de limitada sea tu comprensión del artículo. ¿En serio voy a tener que detallarte de forma explicita por qué no les conviene una candidata lesbiana en Saint-Denis?

#6 www.youtube.com/watch?v=-kwXRV2vpas
#2 miraqueereslinda *
Al sector progresista le convendría profundizar un poco en esas supuestas ventajas que dicen nos trae la multiculturalidad.
#7 Einwanderer *
#2 No sé si has leído el artículo, no lo has comprendido o simplemente te dedicas a escribir lo primero que se te pasa por la cabeza, pero el artículo expone cómo las actitudes homófobas por las que ha renunciado han partido de órganos de su partido, no de la multiculturalidad de la comuna de la que es ya concejal (y está cada día más gentrificada), a la que ha explicado los motivos de su renuncia y que incluso ha disculpado y defendido en ella.
Deberías mirarte eso del racismo. Interfiere con tu comprensión lectora.
#13 mcfgdbbn3
#7: Ya sabes cómo va esto:
- Hay que aceptar la xenofobia para luchar contra la homofobia de los que vienen de fuera.
- Hay que aceptar la homofobia para luchar contra el racismo de los homosexuales.

El resultado buscado es que aceptemos tanto la homofobia como el racismo.
