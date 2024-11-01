·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9277
clics
Escolar, Menéame y la pluralidad de los medios
8938
clics
Trump es un puto desequilibrado (aunque todos lo sabemos hace tiempo)
4303
clics
El dominio al que las balizas V-16 envían datos no pertenece a la DGT, sino a un misterioso usuario particular
6002
clics
Foto ganadora del World Press Photo del Año 2025
3400
clics
Hazte tu propio NAS: edición 2026 [eng]
más votadas
370
El grupo de narcos que precipitó la investigación del caso mascarillas en Almería tenía guardias civiles a sueldo
304
La Inspección de Trabajo sanciona a Prosegur por jornadas de trabajo diarias de hasta 21 horas
225
Escolar, Menéame y la pluralidad de los medios
322
MediaMarkt y Carrefour, entre las siete grandes empresas multadas con 350.000 euros por el Gobierno por falsas rebajas en el Black Friday
180
La familia de Bruce Willis donará el cerebro del actor a la ciencia después de su muerte
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
21
clics
Una candidata de los Verdes en Francia se retira tras denunciar presiones homófobas de su partido: «Mi orientación sexual se menciona como un obstáculo»
Sabrina Decanton asegura que dentro de su partido la están atacando porque consideran que su tendencia sexual «sería incompatible con el apoyo de los barrios populares»
|
etiquetas
:
verdes en francia
,
homofobia
,
orientación sexual
8
2
1
K
70
politica
13 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
2
1
K
70
politica
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#9
Einwanderer
#8
Tú no has pisado un grand ensemble en la vida. No te molestes, que ya has dado bastante vergüenza.
2
K
34
#10
miraqueereslinda
#9
si es que, por más vueltas que se den, al final todos los caminos conducen a Roma.
www.youtube.com/watch?v=-kwXRV2vpas
0
K
9
#11
Einwanderer
#10
Vaya. Qué ingenioso. Debía de estar equivocado.
0
K
7
#1
poxemita
*
¿Es hetero? Porque no lo parece.
0
K
14
#12
platypu
#4
Saint-Ouen-sur-Seine es una comuna densamente poblada y marcada por una fuerte diversidad social.
Con una proporción de residentes de origen inmigrante superior a la media francesa
0
K
9
#3
salchipapa77
"barrios populares"
0
K
7
#4
Godoferoz
#3
pues no lo entiendo , son los musulmanes especialmente ecologistas o que ? porque no me parecen su caladero de votos
0
K
7
#5
miraqueereslinda
*
#4
¿es eso otro punto a favor de la multiculturalidad para un progresista?
1
K
-9
#6
Andreham
#2
#5
A los fascistas os convendría profundizar en las supuestas ventajas de negar la "multiculturalidad" y con qué intención el que os está metiendo la palabra por el gaznate lo hace.
4
K
62
#8
miraqueereslinda
*
#7
no puedo creerme que así de limitada sea tu comprensión del artículo. ¿En serio voy a tener que detallarte de forma explicita por qué no les conviene una candidata lesbiana en Saint-Denis?
#6
www.youtube.com/watch?v=-kwXRV2vpas
0
K
9
#2
miraqueereslinda
*
Al sector progresista le convendría profundizar un poco en esas supuestas ventajas que dicen nos trae la multiculturalidad.
4
K
-3
#7
Einwanderer
*
#2
No sé si has leído el artículo, no lo has comprendido o simplemente te dedicas a escribir lo primero que se te pasa por la cabeza, pero el artículo expone cómo las actitudes homófobas por las que ha renunciado han partido de órganos de su partido, no de la multiculturalidad de la comuna de la que es ya concejal (y está cada día más gentrificada), a la que ha explicado los motivos de su renuncia y que incluso ha disculpado y defendido en ella.
Deberías mirarte eso del racismo. Interfiere con tu comprensión lectora.
3
K
43
#13
mcfgdbbn3
#7
: Ya sabes cómo va esto:
- Hay que aceptar la xenofobia para luchar contra la homofobia de los que vienen de fuera.
- Hay que aceptar la homofobia para luchar contra el racismo de los homosexuales.
El resultado buscado es que aceptemos tanto la homofobia como el racismo.
1
K
19
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.youtube.com/watch?v=-kwXRV2vpas
#6 www.youtube.com/watch?v=-kwXRV2vpas
Deberías mirarte eso del racismo. Interfiere con tu comprensión lectora.
- Hay que aceptar la xenofobia para luchar contra la homofobia de los que vienen de fuera.
- Hay que aceptar la homofobia para luchar contra el racismo de los homosexuales.
El resultado buscado es que aceptemos tanto la homofobia como el racismo.