Canarias acogerá el crucero del brote de hantavirus para valorar el desembarco de los pasajeros y su desinfección, según la OMS

EL Ministerio de Sanidad español ha emitido un comunicado a través de redes sociales en el que dice que todavía no se ha tomado una decisión sobre la escala española del crucero. "En función de los datos epidemiológicos que se recojan del barco en su paso por Cabo Verde se decidirá qué escala es más pertinente. Hasta entonces, el Ministerio de Sanidad no adoptará ninguna decisión, como así hemos hecho saber a la Organización Mundial de la Salud", han puntualizado.