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Canarias acogerá el crucero del brote de hantavirus para valorar el desembarco de los pasajeros y su desinfección, según la OMS

Canarias acogerá el crucero del brote de hantavirus para valorar el desembarco de los pasajeros y su desinfección, según la OMS

EL Ministerio de Sanidad español ha emitido un comunicado a través de redes sociales en el que dice que todavía no se ha tomado una decisión sobre la escala española del crucero. "En función de los datos epidemiológicos que se recojan del barco en su paso por Cabo Verde se decidirá qué escala es más pertinente. Hasta entonces, el Ministerio de Sanidad no adoptará ninguna decisión, como así hemos hecho saber a la Organización Mundial de la Salud", han puntualizado.

| etiquetas: canarias , hantavirus , crucero , acoger
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11 comentarios
2 1 0 K 29 actualidad
Dene #9 Dene
#5 es que hay que ser animal, cañonearlos en el puerto, en pleno siglo XXI...
ahora es mas facil cañonearlos FUERA del puerto, no hay que esperar a que lleguen...
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javibaz #2 javibaz
Primero que hagan una cuarentena afuera del puerto y si todo va bien que desembarquen.
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devilinside #3 devilinside
#2 Lo tradicional: bandera amarilla, fondeo fuera del puerto y control por la Marina de que nadie intente abandonar el barco bajo pena de cañonear la embarcación. Como se ha hecho toda la vida, salvo que haya una isla que se use como lazareto
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Expat_Guinea_Ecuatorial #5 Expat_Guinea_Ecuatorial
#3 Eso estaria bien en el siglo XIX pero ahora no lo van ni a plantear
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devilinside #7 devilinside
#5 Lo sé, pero como en los temas náuticos se recurre mucho a la tradición, estaría curioso también en este caso
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Expat_Guinea_Ecuatorial #4 Expat_Guinea_Ecuatorial
El primer caso de Covid-19 de España fue en Canarias por un turista, si no recuerdo mal
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JovenCarcamal #8 JovenCarcamal
En el Hospital Gregorio Marañón de Madrid hay una unidad de Enfermedades Infecciosas. Que desembarquen y los metan ahí. Ya lo hicimos con el ébola y solo la palmó Excalibur (D.E.P.)
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Glidingdemon #10 Glidingdemon
#8 y una polla como una olla, tanto para los millonarios españoles como para el resto, un torpedo y al fondo del Atlántico. Vamos ahora andarnos con milongas, decimos que ha sido un ataque de hezbola o de los sionistas y asunto arreglado, no se ha podido hacer nada. :troll:
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hakcer_dislexico #11 hakcer_dislexico
#8 Una mierda ... que bombardeen el barco con napalm, una termobarica o le pidan a los franceses una ojiva nuclear ....
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#1 mstk
"Canarias acogerá el crucero del brote de hantavirus", "En función de los datos epidemiológicos que se recojan del barco en su paso por Cabo Verde se decidirá qué escala es más pertinente"

????
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Lamantua #6 Lamantua *
Hay que salvar a los 14 millonarios españoles a costa de lo que sea. :troll: Quien miente el gobierno o la OMS..? :hug: :hug:
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menéame