Canal Sur lo vuelve a hacer: dedica el triple de tiempo a la retirada de Morante que a las protestas de las mujeres por el cribado de cáncer de mama

El Consejo Profesional de Canal Sur Radio y Televisión ha vuelto a señalar una mala praxis por parte de los informativos: "Más ideología que información". Como ejemplo, este pasado lunes, el informativo de Canal Sur dedicó en un solo día más del triple de tiempo, 6 minutos y 38 segundos, a la retirada del torero Morante, que el dedicado toda la semana pasada a las protestas de mujeres por los errores en los cribados de cáncer de mama en las ocho provincias andaluzas, 1 minuto y 50 segundos.

Milmariposas #3 Milmariposas
Normal. Están siguiendo al pie de la letra lo que se enseña en primero de manipulación en medios. No sé de qué os sorprendéis.
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Los toros son mas importantes para ese canal que las mujeres que pueden morir por la desidia de Moreno y su panda, el amo PP manda y ese canal obedece.
XtrMnIO #5 XtrMnIO *
Bua, eso no es nada, no han visto Telemadrid el día de la hispanidad, los comentaristas parecían una panda de energúmenos de bar echando pestes contra el gobierno...
carademalo #6 carademalo
Aunque no guste, Morante de la Puebla es (era) un torero muy apreciado y reconocido en el mundo taurino, en especial en Andalucía (es de la provincia de sevilla), y llevaba treinta años toreando.

Desgraciadamente, de unas protestas tampoco se puede estirar mucho una noticia, salvo que todos lo días se entreviste a varias de las afectadas. Desde luego, podría darse otro enfoque y ampliar información.

Pero compararlo con la retirada de Morante es cuanto menos tendencioso. Como compararlo con que el Betis gane un título europeo.
#8 mikasalo
Pero si Canal Sur es una vergüenza en si mismo. Por una "crítica" al PP o Vox hay 15 relacionadas con el PSOE. No verás NADA relacionado con Ayuso o sus alrededores, absolutamente nada. Es la cadena más politizada de España con Telemadrid con mucha diferencia.
manuelpepito #2 manuelpepito
Sicofantas al servicio del poder
Dene #4 Dene
cuestión de prioridades
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
Como votan negativo el facherio, como les duele la caída de ese sinvergüenza de Moreno y su troupe de vagos y malnacidos.
#7 BoosterFelix
El que es pobre es porque quiere votar capitalismo, monarquía, hostelería, fiesta, cristo, virgen, maltrato animal, precariedad, pobreza y subdesarrollo, con sus votos y con su prole.
#9 Jarod_mc
tenéis lo que os merecéis paletos, toros y corrupción
