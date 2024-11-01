Canal Sur lo vuelve a hacer: dedica el triple de tiempo a la retirada de Morante que a las protestas de las mujeres por el cribado de cáncer de mama

El Consejo Profesional de Canal Sur Radio y Televisión ha vuelto a señalar una mala praxis por parte de los informativos: "Más ideología que información". Como ejemplo, este pasado lunes, el informativo de Canal Sur dedicó en un solo día más del triple de tiempo, 6 minutos y 38 segundos, a la retirada del torero Morante, que el dedicado toda la semana pasada a las protestas de mujeres por los errores en los cribados de cáncer de mama en las ocho provincias andaluzas, 1 minuto y 50 segundos.