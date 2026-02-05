La Cambra de Propietaris de Barcelona detecta una caída del 28% de pisos de alquiler en 5 meses

Con los posibles efectos del decreto de la Generalitat que regula el alquiler de temporada desde el 29 de diciembre en el punto de mira, la Cambra de la Propiedad Urbana de Barcelona (CPUBCN) ha analizado la evolución de la oferta comercial de arrendamientos de vivienda disponible en Barcelona, con el resultado de un descenso de opciones del 28% en los últimos cinco meses, acelerada tras la nueva normativa.