El cambio climático marca una nueva pauta en el Mediterráneo: una gran variabilidad año tras año con inviernos muy húmedos o muy secos

Los científicos resaltan una tendencia de 'gran variabilidad' meteorológica y que podría dejar fenómenos completamente diferentes de un año a otro

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Los de la burbuja inmobiliaria no quieren que se sepa :roll:
#2 vGeeSiz
Que llueve mucho? El cambio climático
Que llueve poco? El cambio climático
Que en invierno hace calor? El cambio climático
Que en invierno hace frío? El cambio climático
Que en verano hace calor? El cambio climático....

Y ya estaría, decimos que hay gran variabilidad debido a....el cambio climático
