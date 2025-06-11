edición general
10 meneos
11 clics

"Camas en trasteros a 180 euros": Cáritas Sevilla alerta del aumento de familias que viven hacinadas

"La realidad que nos estamos encontrando de imposibilidad de acceso a vivienda genera este tipo de situaciones, como el hecho de compartir una habitación a 300 euros, que es una cama. Ahí tiene que vivir una familia".

| etiquetas: sevilla , hacinamiento
8 2 0 K 130 actualidad
14 comentarios
8 2 0 K 130 actualidad
Dragstat #10 Dragstat
Está muy bien alertar de la situación pero nadie va a hacer absolutamente nada así que si quieren dentro de unos meses pueden volver a sacar la misma alerta pero con peores datos.
2 K 52
#12 Icelandpeople
#10 Efectivamente, así es.

Lo que me empieza a dejar perplejo es la velocidad que está cogiendo todo esto.
0 K 20
Alakrán_ #14 Alakrán_
#10 Con una regularización en marcha, que traerá consigo más población por reagrupación familiar, y los nuevos extranjeros que decidan entrar en España, legal o ilegalmente, porque al parecer da lo mismo.
Pues pinta muy mal.
Para ser constructivo, no pueden existir esos tipos de alojamientos denigrantes, se debe crujir pero bien crujido al dueño del inmueble.
0 K 14
Connect #5 Connect
Paso cada día por un local dividido en trasteros donde duermen hombres de raza negra en colchones. No se que deben pagar por estar ahí, pero imagino que es lo que se pueden pagar. Espero que nunca los pillen porque las soluciones que les dan son, que ahí no pueden estar y que se vayan fuera.

Creo en el socialismo y en un gobierno de izquierdas, pero cada día veo más gente durmiendo en las calles, mas sin hogar pasando el día en bibliotecas ahora en invierno, y personas hacinadas en trasteros. La economía irá bien, pero no se está repartiendo. Evidentemente la derecha no lo va a hacer mejor, pero cuando muchos se pregunten porque hay tanto fachapobre, pues que miren en esos trasteros que probablemente encontrará la respuesta.
2 K 49
Un_señor_de_Cuenca #9 Un_señor_de_Cuenca
#5 Lo que no tiene ninguna lógica es votar a la derecha cuando estás en la miseria.
1 K 28
Chinchorro #13 Chinchorro
#9 ¿Que no, Lisa ? ¿Que no?  media
0 K 12
#4 Icelandpeople
#3 Pues eso.
1 K 30
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
#4 para la gente pobre no es tan mala opción... o van a desperdiciar su master en notengoestudioslogia por vivir allá y currar en las granjas?
2 K 32
#7 Icelandpeople
#6 ¿Los pobres tienen 70k para un piso en mitad del desierto?
0 K 20
DayOfTheTentacle #8 DayOfTheTentacle *
#7 uhmmmm para la entrada y dps una hipotéca de coche si... (y vive gente allá. Viable es)

Para los +500k que piden en Barcelona no.
0 K 11
woody_alien #11 woody_alien
Pues no lo entiendo, ahí gobiernan los buenos.
0 K 12
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
En mi pueblo, piso de 80m2 (+-) por 70k euros. Necesitarás coche pero aparcas sin problemas delante de casa. A 1 hora de Lleida y 1.45 de Barcelona.
0 K 11
#2 Icelandpeople
#1 O sea, sin transporte. A tope de curros, también, fijo.
1 K 30
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
#2 jajaja pues las granjas y los cultivos... poco más. En los pueblos cercanos algo más pero tpc mucho. Pero vaya que los que buscan un piso por ese precio tampoco suelen ser licenciados con curros de nivel.
1 K 21

menéame