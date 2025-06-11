"Camas en trasteros a 180 euros": Cáritas Sevilla alerta del aumento de familias que viven hacinadas

"La realidad que nos estamos encontrando de imposibilidad de acceso a vivienda genera este tipo de situaciones, como el hecho de compartir una habitación a 300 euros, que es una cama. Ahí tiene que vivir una familia".
| etiquetas: sevilla , hacinamiento
Lo que me empieza a dejar perplejo es la velocidad que está cogiendo todo esto.
Pues pinta muy mal.
Para ser constructivo, no pueden existir esos tipos de alojamientos denigrantes, se debe crujir pero bien crujido al dueño del inmueble.
Creo en el socialismo y en un gobierno de izquierdas, pero cada día veo más gente durmiendo en las calles, mas sin hogar pasando el día en bibliotecas ahora en invierno, y personas hacinadas en trasteros. La economía irá bien, pero no se está repartiendo. Evidentemente la derecha no lo va a hacer mejor, pero cuando muchos se pregunten porque hay tanto fachapobre, pues que miren en esos trasteros que probablemente encontrará la respuesta.
Para los +500k que piden en Barcelona no.