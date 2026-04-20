[...] Mi experiencia de los años de Trump es decididamente extraña. Por un lado, vivo en un estado casi perpetuo de angustia y desdicha, mientras Trump y su ejército de chusmas, formado por nacionalistas cristianos y jugadores degenerados, llevan a cabo un programa de genocidio con regocijo. Pero, al mismo tiempo, vivo en un mundo en el que Trump está desmantelando (sin darse cuenta) muchos de los peores aspectos del antiguo orden en favor de algo decididamente mejor.
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Gracias al Camarada Trump, Pakistán fue el primero en convertirse en la capital solar del mundo. [...] Gracias a la estúpida, sangrienta e imperdonable guerra del Golfo, el mundo va a instalar inimaginables cantidades de energía limpia. [...] Entra el Camarada Trump. Cuando EEUU empieza a usar como arma las plataformas tecnológicas para quitar ficheros, emails y calendarios online de los jueces que le molestaron puso a todo el mundo en guardia de que podrían apagar sus gobiernos. [...] ¡Feliz día de la Liberación!