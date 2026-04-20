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Camarada Trump

Camarada Trump

[...] Mi experiencia de los años de Trump es decididamente extraña. Por un lado, vivo en un estado casi perpetuo de angustia y desdicha, mientras Trump y su ejército de chusmas, formado por nacionalistas cristianos y jugadores degenerados, llevan a cabo un programa de genocidio con regocijo. Pero, al mismo tiempo, vivo en un mundo en el que Trump está desmantelando (sin darse cuenta) muchos de los peores aspectos del antiguo orden en favor de algo decididamente mejor.

| etiquetas: cory doctorow , trump , cambio climatico , panel solar , bateria , ormuz
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6 comentarios
19 3 0 K 310 politica
#1 chococroc
Por favor, qué maravilla de artículo:

Gracias al Camarada Trump, Pakistán fue el primero en convertirse en la capital solar del mundo. [...] Gracias a la estúpida, sangrienta e imperdonable guerra del Golfo, el mundo va a instalar inimaginables cantidades de energía limpia. [...] Entra el Camarada Trump. Cuando EEUU empieza a usar como arma las plataformas tecnológicas para quitar ficheros, emails y calendarios online de los jueces que le molestaron puso a todo el mundo en guardia de que podrían apagar sus gobiernos. [...] ¡Feliz día de la Liberación!
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#2 elyari *
#1 Justo venía a decir lo mismo. Madre del amor hermoso, cuántas verdades juntas dichas con jolgorio y buen ánimo, vaya carcajadas me he pegado además. El camarada Trump nos está empujando a "solarizarnos"
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#6 barbievoltios
Merece la pena leerlo. Un respiro de optimismo {0x1f60a}
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tul #5 tul
ya lo dijo putin: donald you are the manchurian candidate :troll:
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arturios #3 arturios
Lo he leído por ahí y en castellano, pero no me acuerdo donde.
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#4 srskiner
Muy bueno, gracias
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menéame