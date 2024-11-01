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Una verruga se abre tras ser sumergida en agua

Una verruga se abre tras ser sumergida en agua  

Un hombre documenta en video cómo su verruga se abre tras ser sumergida en agua durante más de una hora.

| etiquetas: callo , apertura , belleza , agua
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3 comentarios
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mariKarmo #1 mariKarmo
A ver….
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eltxoa #3 eltxoa
No hay voto asqueroso!
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mariKarmo #2 mariKarmo
Arg qué asco
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menéame