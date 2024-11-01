La caída del régimen de Zelenski y de los regímenes de sus aliados

El 11 de noviembre, el Departamento de Estado estadounidense dio la luz verde para se revelara al público la Operación Midas, una gran investigación del Buró de Lucha Anticorrupción de Ucrania (NABU), en la que colaboran 80 inspectores estadounidenses. La Operación Midas ya ha dado lugar a las dimisiones de 2 ministros –el ministro de Justicia Herman Halushchenko y la ministro de Energía Svetlana Grynchuk–, a la huida del ya mencionado Rustem Umerov, actualmente en Qatar, y parece inminente la renuncia del director de la administración..
| etiquetas: zelenski , ue , uk , otan , rusia , eeuu , francia , qatar , corrupción
El rídículo lo haces tú con tus negativos injustificados y con tus pataletas de NAFO contrariado. Ya veremos cómo acaba Zelenski y la guerra en Ucrania. Entonces a lo mejor ya no te ríes y te esconderás como el "valiente" que eres. Tú y todos los NAFOs que vomitáis bulos, bilis y odio a diario.
Estos patéticos rusoplanistas, no se cansan de hacer el ridículo.
Ningún archivo seleccionado
Los ucranianos que quedan en Ucrania –un tercio de la población ucraniana ha huido del país, una mitad de esos emigrados ucranianos se ha ido a Rusia y la otra mitad está en la Unión Europea– se
… » ver todo el comentario
Eso sí, ni una palabra de quien lo puso ahí porque no nos olvidemos, este pavo era actor y curraba para un oligarca que le puso ahí aprovechando su éxito en la tele. Y sus jefes de verdad están cerca del Canal de la Mancha, pero con mala cocina.
Y para que veais al amigo .. en la Plaza Roja diciendo que Rusia no tiene sentimiento antiucranianos (el ganó las elecciones hablando de acabar con la guerra civil)
x.com/ricwe123/status/1931798306016964748?s=20
Son MIERDA:
[ ] www.aporrea.org/
[ ] www.burbuja.info/
[ ] www.dailymail.co.uk/
[ ] www.elnuevoalcazar.es/
[ ] www.eldiario.es/
[ ] www.elplural.com/
[ ] www.esradio.fm/
[ ] www.gara.net/
[ ] www.intereconomia.com/
[ ] kaosenlared.net/
[ ] www.lahaine.org/
[ ] www.larepublica.es/
[ ] www.libertaddigital.com/
[ ] ww… » ver todo el comentario