La caída del régimen de Zelenski y de los regímenes de sus aliados

El 11 de noviembre, el Departamento de Estado estadounidense dio la luz verde para se revelara al público la Operación Midas, una gran investigación del Buró de Lucha Anticorrupción de Ucrania (NABU), en la que colaboran 80 inspectores estadounidenses. La Operación Midas ya ha dado lugar a las dimisiones de 2 ministros –el ministro de Justicia Herman Halushchenko y la ministro de Energía Svetlana Grynchuk–, a la huida del ya mencionado Rustem Umerov, actualmente en Qatar, y parece inminente la renuncia del director de la administración..

Entre el titular y la categoría parece que el medio fuera el MundoToday
El rídículo lo haces tú con tus negativos injustificados y con tus pataletas de NAFO contrariado. Ya veremos cómo acaba Zelenski y la guerra en Ucrania. Entonces a lo mejor ya no te ríes y te esconderás como el "valiente" que eres. Tú y todos los NAFOs que vomitáis bulos, bilis y odio a diario.
#6 Cálmate, que te va a dar un ictus.
Habrá que esperar dos semanas al menos para redactar ese sensacionalistérrimo titular, digo yo.
#1 Esta es la buena. :troll: :troll:

Estos patéticos rusoplanistas, no se cansan de hacer el ridículo.
Los Estados miembros de la Unión Europea, entidad empeñada en mantener la guerra contra Rusia, no pueden aceptar ahora el plan de paz que plantea Washington y que no es otra cosa que una capitulación. Esos Estados de la UE se dan cuenta súbitamente de que su sueño de debilitar a Rusia no está llamado a convertirse en realidad. Ya se hace evidente que el fin del régimen de Kiev será probablemente el preludio de la caída de los responsables europeos que lo han respaldado.
Aunque se ha tratado de hacer creer lo contrario, Zelenski no se atrevió a tratar de modificar las condiciones del plan de paz que los estadounidenses le entregaron el 20 de noviembre. Sólo ha intentado agregarle una amnistía, pero no para los crímenes de guerra sino para los casos de corrupción.

Los ucranianos que quedan en Ucrania –un tercio de la población ucraniana ha huido del país, una mitad de esos emigrados ucranianos se ha ido a Rusia y la otra mitad está en la Unión Europea– se

HeilHynkel #7 HeilHynkel *
Si a Trump no le hubiera entrado la prisa por acabar con esto, Zelenskii seguiría siendo igual de corrupto, pero el faro de Occidente. Pero como lo hay que quitar de enmedio se sacan los trapos sucios del amigo.

Eso sí, ni una palabra de quien lo puso ahí porque no nos olvidemos, este pavo era actor y curraba para un oligarca que le puso ahí aprovechando su éxito en la tele. Y sus jefes de verdad están cerca del Canal de la Mancha, pero con mala cocina.

Y para que veais al amigo .. en la Plaza Roja diciendo que Rusia no tiene sentimiento antiucranianos (el ganó las elecciones hablando de acabar con la guerra civil)

x.com/ricwe123/status/1931798306016964748?s=20
