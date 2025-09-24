edición general
Café, plátanos, limón y huevos encabezan la subida de precio de una cesta un 2,5% más cara

En este último año, seis de cada diez de los productos de la cesta básica que analiza la OCU ha subido de precio, con una especial relevancia de los alimentos frescos que son un 6,7 % más caros. La organización ha presentado este miércoles las principales conclusiones del estudio anual sobre supermercados para el que ha visitado más de 700 establecimientos y recogido 106 320 precios de una cesta de 241 productos de alimentación fresca y envasada. El ahorro medio en la cesta en función del supermercado que se elija es este año de 1132 €.

Meneanauta #1 Meneanauta
A este paso me voy a comer los mocos. El ocio está desapareciendo de mi día a día.
#3 candonga1
Supongo que ahora, los que decían haber cambiado un aceite AOVE por uno de girasol para ahorrarse apenas 5 euros al mes.... se pasarán a la malta.
Kasterot #6 Kasterot
#3 malta no se que precio tendrá. Pero la achicoria es igual de cara que el café.
#5 Nouveau
Recuerdo cuando los limones se pagaban a 0,02€/kg a los agricultores murcianos. Debía ser alrededor del año 2007.
Kasterot #7 Kasterot
#5 esp no habrá variado mucho. Les seguirán pagando KK. La tajada se la llevan todos menos el agricultor. Eso sí no son limones argentinos (los veo en Eroski)
