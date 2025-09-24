Café, plátanos, limón y huevos encabezan la subida de precio de una cesta un 2,5% más cara

En este último año, seis de cada diez de los productos de la cesta básica que analiza la OCU ha subido de precio, con una especial relevancia de los alimentos frescos que son un 6,7 % más caros. La organización ha presentado este miércoles las principales conclusiones del estudio anual sobre supermercados para el que ha visitado más de 700 establecimientos y recogido 106 320 precios de una cesta de 241 productos de alimentación fresca y envasada. El ahorro medio en la cesta en función del supermercado que se elija es este año de 1132 €.