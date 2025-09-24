Los supermercados más baratos y más caros según la OCU

La subida en los precios de la compra se frena: un 2,5% en el último año, el menor incremento en los últimos cuatro. Sin embargo, este freno no se percibe en el bolsillo de las familias, ya que, en 2025, hacer la compra es hasta un 37% más caro que en 2021. Hipercor y Lidl son las que más suben los precios, con un 7% y 6,8%, respectivamente.
Meneo la tuya también, de esto si que habría que tener varios artículos en portada, y no de las idioteces de Trump