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Cae un meteorito sobre Estados Unidos [ENG]
Una enorme explosión se pudo escuchar en áreas de Ohio y Pennsylvania. Los meteorólogos informan de que con casi toda probabilidad se trata de un meteorito.
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#3
concentrado
No tiene nada de raro, en las películas los meteoritos siempre caen en EEUU.
3
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#4
Leclercia_adecarboxylata
#3
Igual que los aliens.
No entiendo por qué los aliens tienen que aparecer primero en EEUU y no en Andorra o Huelva.
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#8
poxemita
#4
a Murcia no van, por si los ponen ca cortar apio.
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#9
ansiet
#8
O en la puta "chompa" del cheeto.
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#1
poxemita
Joder con los misiles hipersónicos iranies.
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#2
keiko_san
De los creadores de "Un avion estadounidense se ha caido" y "El fuego del portaviones se originó en la lavandería" ahora llega: "Cae un meteorito sobre EEUU"
2
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#7
poxemita
#2
¿el Moskvá no fue por un cigarro mal apagado o algo así?
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#5
Bapho
Esto de puede interpretar como que $deity esta cavadas con lo que hace EEUU y su presidente?
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#6
Laro__
*
Lástima no ha caído en Mar-a-Lago o en la isla Epstein.
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#10
eqas
¿Por qué enviáis noticias de muros de pago? Me da igual que haya formas de saltárselo.
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No entiendo por qué los aliens tienen que aparecer primero en EEUU y no en Andorra o Huelva.