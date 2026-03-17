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Cae un meteorito sobre Estados Unidos [ENG]

Una enorme explosión se pudo escuchar en áreas de Ohio y Pennsylvania. Los meteorólogos informan de que con casi toda probabilidad se trata de un meteorito.

| etiquetas: meteorito , ohio , pennsylvania , eeuu
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
#3 concentrado
No tiene nada de raro, en las películas los meteoritos siempre caen en EEUU.
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#4 Leclercia_adecarboxylata
#3 Igual que los aliens.

No entiendo por qué los aliens tienen que aparecer primero en EEUU y no en Andorra o Huelva.
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#8 poxemita
#4 a Murcia no van, por si los ponen ca cortar apio.
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ansiet #9 ansiet
#8 O en la puta "chompa" del cheeto.
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#1 poxemita
Joder con los misiles hipersónicos iranies.
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keiko_san #2 keiko_san
De los creadores de "Un avion estadounidense se ha caido" y "El fuego del portaviones se originó en la lavandería" ahora llega: "Cae un meteorito sobre EEUU"
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#7 poxemita
#2 ¿el Moskvá no fue por un cigarro mal apagado o algo así?
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Bapho #5 Bapho
Esto de puede interpretar como que $deity esta cavadas con lo que hace EEUU y su presidente?
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Laro__ #6 Laro__ *
Lástima no ha caído en Mar-a-Lago o en la isla Epstein.
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#10 eqas
¿Por qué enviáis noticias de muros de pago? Me da igual que haya formas de saltárselo.
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menéame