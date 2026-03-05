edición general
Cada vez menos personas dicen que es necesario creer en Dios para ser moral [Gráficas] [ENG]

¿Se puede ser bueno sin Dios? Según las encuestas mundiales de Pew Research, la conexión entre fe y moralidad se debilita. En España (84%) y EE. UU. (68%), la mayoría ya cree que tener valores no depende de la religión. Aunque en países como Indonesia la fe sigue siendo clave, la tendencia global apunta a una ética más humana y secular...

comentarios
Comentarios destacados:    
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Si necesitas un dios que te amenace con un castigo para no ser un mierda con los demás, es que eres un mierda.
Autarca #3 Autarca
#1 Pero si los mierdas son mayoría, quizá no haríamos mal en tener un dios que los amenace con un castigo
fofito #11 fofito
#3 A los mierdas que se columpian se les mete en la trena. Muchos años.
Autarca #12 Autarca
#11 A veces no hay cárceles suficientes para tanto mierda

Supongo que es mas razonable una ética guiada por la lógica, y no por la presencia de un vigilante místico

Pero para eso hace falta cultura
#5 diablos_maiq
#1 si lo que necesitas es un policía no ser puede decir que seas mejor
dark_soul #2 dark_soul
La moral es un invento del hombre. Suele ser lo mínimo que estamos dispuestos a tolerar de ser aceptable para nosotros.
#9 Tuathan
Prefiero ser más ético que moralista.
mono #4 mono
Me parecería interesante saber esto también por la religión practicada
Andreham #10 Andreham
#8 Naturalmente a la esclavitud como se entiende en todo contexto que habla de moralidad.

Pero ves, por ejemplo yo también pensaba en eso, en que actualmente en la sociedad occidental "ignoramos" de dónde salen muchos de los productos que consumimos, si mueren niños en una mina como la semana pasada pues "ay que pena" y a seguir scrolleando, si mueren millones de peces porque se ha tirado agua radioactiva al mar para que tengamos energía barata, "oh noo" y a seguir con lo nuestro.

Quizá en 1000 años nos llamen hipócritas, quizá vivan en un mundo donde no existen estas desigualdades.
Andreham #7 Andreham
A mi me parece muy interesante qué pensarán sobre nosotros y nuestra moralidad en 200, 500 y 1000 años.

Igual que para nosotros cosas de hace un siglo o dos nos parecen aberrantes y absurdas, algo que nadie en su sano juicio consideraría "bueno" o "normal", como por ejemplo la esclavitud o la sumisión de la mujer; seguro que hay cosas que ahora nos parecen perfectamente lógicas y normales y en 1000 años dirán "pero cómo podía esa gente ser así?".

No creo que hayamos llegado al "peak" de moralidad, vamos.
#8 Einwanderer
#7 A qué te refieres con "esclavitud"? Esclavitud doméstica? Comercio atlántico? Una gran cantidad de productos y servicios que usas en tu vida diaria probablemente incorporan materias primas obtenidas obtenidas por mano de obra sometida a regímenes de explotación.
#6 Poligrafo *
En el supuesto caso de que existiese uno/unos creadores yo creo que preferirian que no les necesitasemos para comportarnos de manera moral, que madurasemos para no necesitarlos, en lugar de ser como niños necesitados de que nos digan que esta bien o que esta mal.
