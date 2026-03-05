Cada vez menos personas dicen que es necesario creer en Dios para ser moral [Gráficas] [ENG]  

¿Se puede ser bueno sin Dios? Según las encuestas mundiales de Pew Research, la conexión entre fe y moralidad se debilita. En España (84%) y EE. UU. (68%), la mayoría ya cree que tener valores no depende de la religión. Aunque en países como Indonesia la fe sigue siendo clave, la tendencia global apunta a una ética más humana y secular...
Supongo que es mas razonable una ética guiada por la lógica, y no por la presencia de un vigilante místico
Pero para eso hace falta cultura
Pero ves, por ejemplo yo también pensaba en eso, en que actualmente en la sociedad occidental "ignoramos" de dónde salen muchos de los productos que consumimos, si mueren niños en una mina como la semana pasada pues "ay que pena" y a seguir scrolleando, si mueren millones de peces porque se ha tirado agua radioactiva al mar para que tengamos energía barata, "oh noo" y a seguir con lo nuestro.
Quizá en 1000 años nos llamen hipócritas, quizá vivan en un mundo donde no existen estas desigualdades.
Igual que para nosotros cosas de hace un siglo o dos nos parecen aberrantes y absurdas, algo que nadie en su sano juicio consideraría "bueno" o "normal", como por ejemplo la esclavitud o la sumisión de la mujer; seguro que hay cosas que ahora nos parecen perfectamente lógicas y normales y en 1000 años dirán "pero cómo podía esa gente ser así?".
No creo que hayamos llegado al "peak" de moralidad, vamos.