Cada vez menos personas dicen que es necesario creer en Dios para ser moral [Gráficas] [ENG]  

¿Se puede ser bueno sin Dios? Según las encuestas mundiales de Pew Research, la conexión entre fe y moralidad se debilita. En España (84%) y EE. UU. (68%), la mayoría ya cree que tener valores no depende de la religión. Aunque en países como Indonesia la fe sigue siendo clave, la tendencia global apunta a una ética más humana y secular...