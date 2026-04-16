Cada vez hay menos calvos en Europa y la 'culpa' es de lo que le ha pasado a nuestro ADN en los últimos 10.000 años

Un amplio estudio publicado en la revista Nature revela que la evolución humana en Europa durante los últimos 10.000 años ha favorecido cambios visibles en el aspecto físico. En concreto, parece ser que hoy hay menos calvicie masculina y que ha aumentado el número de personas pelirrojas, impulsado por la selección natural en el ADN.
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Después de todo, eso también es selección natural, no? O sólo cuenta como tal cuando le dan calabazas a uno a las 5 de la madrugada en el pub?