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Cada vez hay menos calvos en Europa y la 'culpa' es de lo que le ha pasado a nuestro ADN en los últimos 10.000 años

Cada vez hay menos calvos en Europa y la 'culpa' es de lo que le ha pasado a nuestro ADN en los últimos 10.000 años

Un amplio estudio publicado en la revista Nature revela que la evolución humana en Europa durante los últimos 10.000 años ha favorecido cambios visibles en el aspecto físico. En concreto, parece ser que hoy hay menos calvicie masculina y que ha aumentado el número de personas pelirrojas, impulsado por la selección natural en el ADN.

| etiquetas: europa , calvos
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4 comentarios
5 1 0 K 116 ciencia
Mesopotámico #1 Mesopotámico *
En dos años con el PP 405 todo este calvario será historia. Respecto a los pelirrojos, curiosamente todos tienen pareja y las montan, para tener camadas de pelirrojos
0 K 11
calde #3 calde
Porque a Hitler no le dio tiempo, eran los siguientes después de los judíos... :troll:

Después de todo, eso también es selección natural, no? O sólo cuenta como tal cuando le dan calabazas a uno a las 5 de la madrugada en el pub? :roll:
0 K 16
#4 Pitchford
Serán las pelirrojas las que se reproducen más, porque los pelirrojos no son los más buscados del muestrario..
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