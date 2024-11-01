edición general
Cada vez hay más edificios 'cebra' en nuestras ciudades: "Todos son iguales"

Comienza a proliferar en nuestras ciudades un tipo de bloques de viviendas iguales: son los conocidos como edificios 'cebra'. Los vemos en Bilbao, Sevilla, Madrid... "Todas las ciudades son iguales", se quejan algunos vecinos y también algunos arquitectos. Son un reflejo del momento en que vivimos. "El premio de la inmediatez y de la mediocridad. Es todo lo mismo, ¿no? Porque se premia que todo se pueda repetir, que se pueda hacer rápido". señala un arquitecto.

#1 NoMeVeas
JIJIJIJ que recuerdo de los que lloraban por la arquitectura comunista, pues mira... la capitalista... pero a diferencia de la comunista, no son viviendas para el pueblo.

A mi personalmente no me parece mal, lo que sea mas optimo.
Cyberbob #2 Cyberbob
Pues son bastante estéticos. Otra cosa es que se vean muy repetidos.

Muy de acuerdo con #1
#5 Borgiano
Ostras, vaya turra con lo de la cebra ésta, han cogido la linde por lo que se ve
#4 Pastis
También es por qué en muchos casos es lo más barato. En mi edificio hemos puesto fachada ventilada, y los azulejos, baldosas o como se llamen, en blanco o negro era lo más barato. Si te ibas a otros colores subía el precio, y en una obra de casi 1 millón de euros y 20000€ por vecino, pues todo lo que se pudiese abaratar sin perder prestaciones ni calidades, pues bienvenido sea en ahorro. Preferiamos dos centímetros más de aislante que un azulejo imitando madera o piedra.
