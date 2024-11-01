Cada vez hay más edificios 'cebra' en nuestras ciudades: "Todos son iguales"  

Comienza a proliferar en nuestras ciudades un tipo de bloques de viviendas iguales: son los conocidos como edificios 'cebra'. Los vemos en Bilbao, Sevilla, Madrid... "Todas las ciudades son iguales", se quejan algunos vecinos y también algunos arquitectos. Son un reflejo del momento en que vivimos. "El premio de la inmediatez y de la mediocridad. Es todo lo mismo, ¿no? Porque se premia que todo se pueda repetir, que se pueda hacer rápido". señala un arquitecto.