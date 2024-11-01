El fast food inmobiliario que nos condenó al blanco y negro  

En este vídeo analizamos la invasión de los bloques cebra: edificios en blanco y negro que se multiplican por los ensanches y periferias de España. ¿Arquitectura o fast food inmobiliario? Veremos por qué esta arquitectura en serie —pensada para “funcionar” en render y vender rápido— está homogeneizando el paisaje, generando barrios clonados, pérdida de identidad urbana y una ciudad “en blanco y negro”. También explico el papel del urbanismo (mismos anchos de calle, alturas y parcelas → mismas tipologías y mismas fachadas bicolor)...