Burger King usará inteligencia artificial para medir si sus empleados dicen ‘gracias’ y ‘por favor’

La inteligencia artificial ya no solo toma pedidos. Ahora también evaluará modales. La cadena de comida rápida Burger King anunció el lanzamiento de un chatbot con IA que funcionará dentro de los auriculares que utilizan sus empleados en los restaurantes. Los gerentes podrán consultar al asistente para conocer cómo se desempeña su local en ese indicador. La compañía lo plantea como una herramienta de acompañamiento y mejora, no como un mecanismo disciplinario. También trabaja en incorporar análisis de tono de voz.