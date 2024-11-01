edición general
Burger King usará inteligencia artificial para medir si sus empleados dicen ‘gracias’ y ‘por favor’

La inteligencia artificial ya no solo toma pedidos. Ahora también evaluará modales. La cadena de comida rápida Burger King anunció el lanzamiento de un chatbot con IA que funcionará dentro de los auriculares que utilizan sus empleados en los restaurantes. Los gerentes podrán consultar al asistente para conocer cómo se desempeña su local en ese indicador. La compañía lo plantea como una herramienta de acompañamiento y mejora, no como un mecanismo disciplinario. También trabaja en incorporar análisis de tono de voz.

tusitala #2 tusitala
Es más barato que pagarles más para que estén contentos
Mltfrtk #8 Mltfrtk
La compañía lo plantea como una herramienta de acompañamiento y mejora, no como un mecanismo disciplinario

- ¿Y ese látigo, jefe? ¿No será para darme latigazos, verdad?
- Nooooo, es una herramienta de acompañamiento y mejora...
jonolulu #3 jonolulu *
Me ha recordado a esta mítica escena de Kevin Spacey
m.youtube.com/watch?v=je9wGz0CrS8
capitan__nemo #5 capitan__nemo
#3 pensaba que era esta que tambien es mitica.
m.youtube.com/watch?v=nMzI5exHsEc
frankiegth #10 frankiegth *
#5 #3. En realidad la escena que estabais buscando es esta otra :
youtu.be/VPO9C-iVlLs?t=52
capitan__nemo #4 capitan__nemo
Es decir, grabaran todo lo que diga el empleado (no sé si lo que digan los clientes cuando hablen con el empleado o cerca de este)

¿Tambien con camara de video?
magnifiqus #12 magnifiqus
La IA supervisando a humanos como si fuera un capataz controlando a los esclavos. Menuda distopía guapa que nos está quedando
frankiegth #7 frankiegth
Lo interesante de este macabro experimento es que acabaremos todos "locos por la IA"... literalmente.
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Si sale bien, que la implanten en los institutos, y el que no cumpla estándares, descargas eléctricas.
#6 DotorMaster
Ah, que para esto están invirtiendo tanto dinero...
#9 Eukherio
¿Cuántos millones les va a costar usar una IA para semejante gilipollez? Si no se te ocurre una manera de usar la IA en tu negocio no la uses, joder, que tampoco te obligan.
Razorworks #13 Razorworks
Yo tengo la costumbre de decir "gracias" y "por favor" cuando voy a un bar. En cambio, veo a mucho camarero que no lo dice. Que si, que estarán quemados (malos salarios y clientes que los tratan como a la mierda), pero jode un poco cuando vas a un negocio, eres educado (e incluso intentas ahorrarles trabajo llevando/trayendo cosas de tu mesa) y te tratan como si fueras un cliente de mierda más.
#11 fogueo
La compañía lo plantea como una herramienta de acompañamiento y mejora, no como un mecanismo disciplinario.

Claro, herramienta de acompañamiento y mejora para los gerentes (es decir, un KPI para decidir qué gerentes reciben un bonus) y mecanismo disciplinario para los empleados. Más o menos como el sistema NPS para medir el grado de satisfacción del cliente de 0 a 10.
