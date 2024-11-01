edición general
El bulo de Miguel Ángel Rodríguez reconocido ante el Supremo que tumbó al fiscal general: "Pa'lante"

Con el fallo del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, formalmente condenado por revelación de secretos -aunque cabe intermediación de recurso-, el juicio mediático y político que se ha sucedido en los últimos meses ha finalizado en un escenario en el que el bulo reconocido por el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ha ganado la batalla en el ámbito judicial; todo ello frente a los testimonios de distintos periodistas y pruebas de distinta índole que probaban que el correo pudo ser

cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Yo solo se una cosa. Se está hablando mucho que había otros que ya habían filtrado la información primero, que si tal y que si cual...¿Pero eso realmente exculpa que el fiscal general filtrase la información? ¿Aunque no fuese el primero?

Yo creo que no. Y lo que todavía me escama más es que se centren en "es que le tienen manía" en vez de centrarse en discutir la sentencia y analizarla.

Y válgame de defender al PP y la judicatura (bastante podrida en este país), pero me da la impresión que en el PP han visto una grieta para atacar y la han aprovechado.
4 K 65
Waves #3 Waves
#2 Eso no exculpa nada.

Lo que le exculpa es que no haya pruebas.
11 K 116
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
#3 ¿Sabes que con indicios suficientes se te puede condenar?
3 K 49
Waves #5 Waves
#4 Y ya se ve que el límite de indicios está bien bajo.
3 K 44
Asimismov #10 Asimismov
#4 los indicios para ser suficientes deben responder a el móvil, la oportunidad, el beneficio, antecedentes, la animadversión, ...
Por lo que en el caso del FGE, los indicios son insuficientes, aleatorios y espurios.
1 K 20
HeilHynkel #14 HeilHynkel
#4

En tribunales como la inquisición o los nazis sí.

Aquí la máxima es "En dubio, pro reo" pero veo que al fatxerío eso se la sopla. Además, seguro que la frase está en vasco o catalán y ellos no lo entienden.
2 K 37
Tarod #17 Tarod
#3 Qué pesadilla. Los expertos juristas que ni saben lo que son los indicios fundamentados.
0 K 13
Desideratum #6 Desideratum *
#2 """".¿Pero eso realmente exculpa que el fiscal general filtrase la información?""""

¿Nos puedes explicar cómo se puede filtrar una información que haya sido filtrada?

Gracias.
8 K 102
sxentinel #13 sxentinel
#6 Y para que se entienda aún mejor, que creo que usar filtrar y revelar da lugar a mal entendidos, reformulo tú duda.

Si el delito es de revelación, no de publicación ni de comunicación, sino de revelación, como se puede revelar algo que ya era vox populi en el mundillo periodístico?
1 K 18
sotillo #7 sotillo
#2 Ni la sentencia han publicado, algo fuera de lo habitual y raro de cojones
4 K 48
Asimismov #11 Asimismov
#7 es que sólo han hecho público el fallo y sin duda fallaron.
2 K 30
eltoloco #8 eltoloco
#2 con tus palabras dejas claro que lo importante no es saber quien fue el primero en filtrar, o coger a todos los que lo publicaron, no.. lo importante es juzgar al fiscal general, evidentemente.
1 K 18
Penetrator #19 Penetrator
#2 en vez de centrarse en discutir la sentencia y analizarla

Es que la sentencia todavía no ha sido publicada.
0 K 11
alcama #1 alcama
Día de lloros
5 K 55
Kantinero #12 Kantinero
lloraras tu, los demás tenemos una prueba más de que el PP, tiene el control de la justicia.

Y de la UCO por extensión, encima siguen colaborando con los narcos gallegos
3 K 38
#9 El_dinero_no_es_de_nadie
¿Que tendrá que ver los bulos de Miguel Ángel Rodríguez?
El puede soltar todos los bulos que le dé la gana.

La misión del fiscal general no es desmentir bulos ni crear relatos, y menos aún difundir datos de una investigación.

Si un periodista miente, no se puede cometer un delito para desmentirlo
0 K 12
#16 Y_digo_yo
#9 la fiscalía debe informar a costa de aclarar bulos y desinformación. Es esencial para la democracia.
No obstante, nadie le obliga a informar con tanta celeridad, tanta como para parecer que fue el primero en hablar de ello.
2 K 25
#20 tobruk1234 *
#9 Si lo hace en sede judicial, es delito y el declaro en sede judicial y luego lo desmintio en el supremo, asi que cometio un delito de falso testimonio y casualidad no se le esta juzgando. Cuando no hay justicia la justicia se vuelve Injusticia. Y en esta caso ni indicios, ni pruebas y testigos diciendo que no fue él y aun asi a sido condenado que clase de justicia es esta donde la victima paga al delincuente.
0 K 8
#15 tierramar *
Se publica sin sentencia cuando lo necesitan: para que no se hable de la corrupción de la familia Ayuso, del caso Montoro, de la corrupción de la diputacion de Almería, de los homicidios de la DANA y de los cribados de cáncer. El PP , frente a tantos frentes abiertos por corrupción; está utilizando el lema "la mejor defensa un buen ataque"
0 K 12
#21 tobruk1234 *
#15 Ellos no estan atacando estan torpedeando la justicia y enviando un claro mensaje a jueces y fiscales " Si hemos conseguido condenar a un fiscal general que podremos hacerte a ti que solo eres un juez de instruccion o fiscal" Ahora que juez o fiscal se va a atrever a juzgar a un amigo del PP, sino quiere verse en la calle o algo peor.
0 K 8

