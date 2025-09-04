edición general
Bulgaria niega las presuntas interferencias rusas en el avión de Von der Leyen

Bulgaria niega las presuntas interferencias rusas en el avión de Von der Leyen

El Gobierno de Bulgaria ha negado la información. No hay ninguna evidencia que permita hablar de un asunto de tal gravedad. Así lo ha asegurado este jueves en el Parlamento búlgaro el primer ministro de este país, Rosen Zhelyazkov, quien ha dicho que el avión privado en el que viajaba la presidenta del Ejecutivo comunitario no se quedó a ciegas –en un principio había trascendido la información de que el piloto tuvo que aterrizar usando mapas manuales tras una hora rodeando el aeropuerto– sino que solamente experimentó... Sigue en #1

cocolisto #2 cocolisto *
Lo importante es que la caña de cazar inocentes, bobos o interesados ha servido para machacar con lo mala que es Rusia. La difamación ya está hecha.
www.eltiempo.com/mundo/europa/flightradar-desmiente-supuestas-interfer
cocolisto #1 cocolisto
Sigue :

Así lo ha asegurado este jueves en el Parlamento búlgaro el primer ministro de este país, Rosen Zhelyazkov, quien ha dicho que el avión privado en el que viajaba la presidenta del Ejecutivo comunitario no se quedó a ciegas –en un principio había trascendido la información de que el piloto tuvo que aterrizar usando mapas manuales tras una hora rodeando el aeropuerto– sino que solamente experimentó una interrupción parcial de la señal, algo que suele suceder en las áreas muy pobladas.…   » ver todo el comentario
Asimismov #6 Asimismov *
No era la señal GPS lo que se corropió, la corrupta era Úrsula Inmaculada de la Santísima Troika Von Der Leyen und Pfizer.
cutty #3 cutty
Von der Pfizer mintiendo. Me pinchan y no sangro. Pero que me sigan robando me cabrea muchísimo.
azathothruna #4 azathothruna
Patetico.
Los europedos ni tienen buena seguridad
Solo lloran porque el mundo que crearon con sangre y lagrimas del resto del mundo se acaba
Y cuento tambien al pueblo llano, que votan a fascistas para que no muera ese sueño
plutanasio #5 plutanasio
sino que solamente experimentó una interrupción parcial de la señal, algo que suele suceder en las áreas muy pobladas.

Cualquiera que sepa un poco de teleco y de cómo funciona el GPS sabe que esa afirmación es un insulto a la inteligencia.
#7 Bilardezz
#5 yo soy ingeniero, tu tienes nociones de electricidad?
plutanasio #8 plutanasio
#7 Yo soy FP en Telecomunicaciones y sé cómo funciona el GPS y que esa frase es una mentira como una catedral.
#9 Bilardezz
#8 ok entonces me puedes decir si esto es corriente:

