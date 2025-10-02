Bukele prohíbe el lenguaje inclusivo en escuelas públicas de El Salvador

El gobierno de El Salvador prohibió oficialmente el uso del llamado “lenguaje inclusivo” en todas las escuelas públicas del país. La medida, anunciada el 2 de octubre por la ministra Karla Trigueros y respaldada por el presidente Nayib Bukele, impide el uso de términos como “todes”, “compañeres” o “niñxs” en materiales educativos, libros, y comunicaciones institucionales. La directiva establece que el propósito es garantizar el uso adecuado del idioma español y evitar lo que el gobierno denomina “injerencias ideológicas” en el sistema educativo