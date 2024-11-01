Buena suerte, pásalo bien, no mueras: una película que es más una advertencia acerca del negro futuro de la IA que sobre viajes en el tiempo

Como es sabido, por aquí somos muy fans de las historias sobre viajes en el tiempo, ya sean relatos, novelas, cortometrajes, series o películas. Así que Buena suerte, pásalo bien, no mueras (Gore Verbinski, 2025; Good Luck, Have Fun, Don’t Die es el título original) ha sido una elección obvia para pasar un buen rato. Aquí va mi reseña nada cualificada sin spoilers más allá de lo que se ve en el trailer.