¿Por qué el budismo está disminuyendo en todo el mundo?

¿Por qué el budismo está disminuyendo en todo el mundo?

El budismo es actualmente la única gran religión del mundo cuya población ha disminuido en términos absolutos en la última década. Los budistas, según el estudio, tienden a ser relativamente mayores en comparación con otros grupos religiosos. Se le suma que las comunidades budistas suelen tener menos hijos que otros grupos religiosos, lo que contribuye a que el número total de creyentes disminuya con el tiempo. Aunque algunas personas se convierten al budismo, el número de quienes lo abandonan es mayor que el de quienes se incorporan.

etiquetas: religiones , budismo , disminución
2 1 0 K 36 religion
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Me parece normal que la gente abandone el budismo.

El budismo te enseña a "no necesitar", y si lo piensas un poco, algo que no necesitas es una religión (así en general).
#3 srskiner *
Siendo uno de sus principios abandonar el mundo no deja de ser un síntoma de éxito

#2 e hijos, si no necesitas nada, tampoco hijos.
Don_Pixote #5 Don_Pixote
#2 :-D luego vas a Vietnam, Laos, etc.. y los monjes con pantallas planas y iPhones en los templos
#8 soberao
#2 #7 En occidente hay mucha gente que se hizo budista durante el tiempo de los hippies, por eso hoy son tan mayores y suelen ser jubilados. Luego es una religión que no promete nada, que entre otras cosas predica que la vida es sufrimiento (primera noble verdad). No es como el sionismo que te dice que eres el pueblo elegido y que te van a dar parcelas gratis en la tierra prometida.
Pertinax #4 Pertinax *
Podque lod hodeles esdán cadísimos.
#6 Pitchford
Promete pocas cosas para después de la muerte....
Malinke #9 Malinke
Supongo que será porque no hay ina organización detrás con poder para ideologizar como tienen cristianos, judios, musulmanes y todo lo cristiano que haya por EEUU.
Cuñado #7 Cuñado
Los budistas, según el estudio, tienden a ser relativamente mayores en comparación con otros grupos religiosos

Nos ocultan las estadísticas para que no sepamos que hacerte budista envejece :tinfoil:
Don_Pixote #1 Don_Pixote
Cada vez hay más calvos y eso les quita protagonismo
