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Las brutales condiciones de trabajo forzado de los norcoreanos enviados a Rusia: “Trabajamos como animales”

Un informe documentó servidumbre por deudas, confiscación de pasaportes y violencia física en los testimonios de trabajadores desplegados por Pyongyang en tres ciudades rusas. El programa estatal le reporta a la dictadura unos 500 millones de dólares anuales

| etiquetas: corea , rusia , esclavitud , extorsión , explotación
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7 comentarios
15 2 3 K 129 actualidad
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Ni que fueran subsaharianos en Murcia ...
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Supercinexin #4 Supercinexin
El informe, elaborado por la organización internacional de derechos humanos Global Rights Compliance

Parece el clásico informe creado por la clásica "ONG" creada por gente en Reino Unido y en EEUU para criticar todo lo que no sea de dominio anglosajón.

Va a la basura directamente, por bulo, claro.

globalrightscompliance.org
4 K 55
luiggi #1 luiggi *
Esclavitud Moderna por interés de la oligarquía rusa y norcoreana
2 K 36
cocolisto #7 cocolisto *
¡Ni que fueran los inmigrantes perseguidos y asesinados en las instalaciones del Ice y los explotados en el agro español !...Cuanta preocupación por Rusia y que poca por la que tenemos ante nuestros ojos.
1 K 27
#5 tpm1
Ya han leído las fantasías de Supercinexin, luego basta con entrar en la página y encontrarse:

Celebran la orden de arresto internacional contra Netanyahu por crímenes de guerra:

globalrightscompliance.org/global-rights-compliance-welcomes-icc-arres
1 K 25
#2 Perico12
Y suerte tienen de que no los manden a caer como chinches al frente...

Es de vergüenza
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#6 Borgiano
Otro éxito del comunismo.
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menéame