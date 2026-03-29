Las brutales condiciones de trabajo forzado de los norcoreanos enviados a Rusia: “Trabajamos como animales”

Un informe documentó servidumbre por deudas, confiscación de pasaportes y violencia física en los testimonios de trabajadores desplegados por Pyongyang en tres ciudades rusas. El programa estatal le reporta a la dictadura unos 500 millones de dólares anuales
| etiquetas: corea , rusia , esclavitud , extorsión , explotación
Parece el clásico informe creado por la clásica "ONG" creada por gente en Reino Unido y en EEUU para criticar todo lo que no sea de dominio anglosajón.
Va a la basura directamente, por bulo, claro.
globalrightscompliance.org
Celebran la orden de arresto internacional contra Netanyahu por crímenes de guerra:
globalrightscompliance.org/global-rights-compliance-welcomes-icc-arres
Es de vergüenza