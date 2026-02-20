edición general
Brutal agresión a la fallera mayor de Valencia de 1983

En pleno centro de Valencia, a un paso del casal de la plaza de La Merced, y en horario vespertino, a las 19.40 horas. En ese escenario la fallera mayor de Valencia 1983, Begoña de la Concepción Martínez, sufrió el pasado viernes 13 de febrero una brutal agresión que le llevó al Hospital General, donde tuvo que ser intervenida de urgencia. La máxima representante de las Fallas de 1983 se encuentra ahora convaleciente en su domicilio y relata que «tengo miedo hasta de salir a la calle».

#3 kreator
Está tan mal redactado que pensaba que había sido en 1983... pero bueno, que es "las provincias" tampoco pidamos peras al olmo.
Robus #8 Robus
#3 Por que titular: "Brutal agresión a la que fue fallera mayor de Valencia en 1983" era demasiado claro.

Yo antes pensaba que los periodistas cada día eran más gañanes, pero estoy empezando a hacerme la idea de que ponen unos titulares tan estupidos solo para que la gente entre a leer la noticia.
#9 Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor.
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
pues siendo fallera del 1983 sabra mejor que naide que los 80 eran peores
Expat_Guinea_Ecuatorial #2 Expat_Guinea_Ecuatorial
#1 Seguro que ya tenia cicatrices previas y ni le ha dolido, el miedo de salir a la calle esta solo en su imaginacion
rutas #5 rutas
"El balance de los atracos padecidos por esta mujer se saldaba hasta ahora, tal como ya recogió LAS PROVINCIAS con cuatro agresiones con armas blancas y un culatazo de pistola (...) En 2007, fue víctima del robo más grave, justo cuando un atracador le asestó un navajazo en el estómago porque no le quería dar el bolso. (...) En una tercera ocasión, sufrió un atraco en la joyería familiar y fue golpeada con la culata de una pistola. La segunda vez fue en 1988, en una tienda de bolsos que llevaba y la primera, fue en 1984, cuando un hombre le asaltó con una navaja."

#1 #2 Pues sí, tenía cicatrices previas, y en los 80 ya sufrió varios atracos a mano armada.
StuartMcNight #7 StuartMcNight
#5 No les hagas esto, hombre. Que ellos vienen aqui a la propaganda y obviamente ni se leen lo que ellos envian ni lo que menean.
#6 bizcobollo
#1 Por eso seguimos importando talento, para conseguir superar el listón que dejaron los 80.
