Brutal agresión a la fallera mayor de Valencia de 1983

En pleno centro de Valencia, a un paso del casal de la plaza de La Merced, y en horario vespertino, a las 19.40 horas. En ese escenario la fallera mayor de Valencia 1983, Begoña de la Concepción Martínez, sufrió el pasado viernes 13 de febrero una brutal agresión que le llevó al Hospital General, donde tuvo que ser intervenida de urgencia. La máxima representante de las Fallas de 1983 se encuentra ahora convaleciente en su domicilio y relata que «tengo miedo hasta de salir a la calle».