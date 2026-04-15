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Bruselas presenta su aplicación de verificación de edad con España entre los países pioneros: "Da a los padres una herramienta para proteger a los niños"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado hoy su aplicación de verificación de edad, una app que según Von der Leyen "respeta los más altos estándares de privacidad del mundo" y que "da a los padres, maestros y cuidadores una herramienta poderosa para proteger a los niños". "Francia, Dinamarca, Grecia, Italia, España, Chipre e Irlanda son los países pioneros. Tienen previsto integrar la aplicación en sus carteras digitales nacionales, y espero que más Estados y el sector privado sigan su ejemplo" dijo

| etiquetas: comisión europea , verificación , edad , privacidad , pajaporte
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7 comentarios
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javibaz #2 javibaz *
Los padres ya tenían herramientas para proteger a sus hijos, otra cosa es que se molestasen en usarlas.
Si ha recalcado que "respeta los más altos estándares de privacidad del mundo", es porque no los respeta. Úrsula, nos conocemos todos.
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unaqueviene #3 unaqueviene
#1 #2 Qué interés tenéis en que los niños tengan redes sociales?
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Cehona #7 Cehona
#2 Si, mis padres también me dijeron que no fumara ni bebiera.
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angelitoMagno #4 angelitoMagno
Ya hay herramientas privadas hechas por empresas para gestionar esto, no necesitamos una aplicación desarrollada por el estado.
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#1 hackerman
Fascismo encubierto con la estrategia de salvar niños... One more time
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#5 Alcalino
#1 la frase completa sería:

Fascismo encubierto de protección a los niños.

¿Y protección contra que?

Protección contra el fascismo que las redes sociales les están inyectado en vena.

Y estoy de acuerdo que no se puede combatir al fascismo con fascismo. Pero está claro que si no eso, alguna otra cosa habrá que hacer.
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Cehona #6 Cehona
#1 Si, Israel asesina niños que no se dejan salvar.
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