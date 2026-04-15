Bruselas presenta su aplicación de verificación de edad con España entre los países pioneros: "Da a los padres una herramienta para proteger a los niños"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado hoy su aplicación de verificación de edad, una app que según Von der Leyen "respeta los más altos estándares de privacidad del mundo" y que "da a los padres, maestros y cuidadores una herramienta poderosa para proteger a los niños". "Francia, Dinamarca, Grecia, Italia, España, Chipre e Irlanda son los países pioneros. Tienen previsto integrar la aplicación en sus carteras digitales nacionales, y espero que más Estados y el sector privado sigan su ejemplo" dijo