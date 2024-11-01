Bruselas insiste en mantener la presión sobre Rusia pese al alivio de sanciones anunciado por EEUU

El comisario europeo de Economía y Productividad, Valdis Dombrovskis, ha insistido este martes en mantener la presión económica sobre Rusia y aplicar el tope al precio del petróleo del G7. Las declaraciones llegan después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara la suspensión temporal de algunas sanciones petroleras con el objetivo de estabilizar el mercado energético en un contexto de fuerte volatilidad ligado al conflicto en Oriente Próximo.