Bruselas insiste en mantener la presión sobre Rusia pese al alivio de sanciones anunciado por EEUU

El comisario europeo de Economía y Productividad, Valdis Dombrovskis, ha insistido este martes en mantener la presión económica sobre Rusia y aplicar el tope al precio del petróleo del G7. Las declaraciones llegan después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara la suspensión temporal de algunas sanciones petroleras con el objetivo de estabilizar el mercado energético en un contexto de fuerte volatilidad ligado al conflicto en Oriente Próximo.

20 comentarios
Comentarios destacados:      
Pertinax #2 Pertinax
La independencia política de la UE debería ser buena noticia.
IkkiFenix #5 IkkiFenix
#2 Ahora meterse un tiro en el pie es independencia.
Spirito #15 Spirito *
#5 Yo creo que el gran @Pertinax se refiere aquí a que tenemos que dejar de lamer las botas a los yanquis.

Bueno, digo creo porque viniendo de Pertinax te puedes esperar cualquier cosa. xD

P.d.: A los hechos me remito en #8 Ahí está la criatura. xD
Pertinax #17 Pertinax
#15 Llámame espíritu libre.
#6 Dav3n
#2 Independencia para seguir haciendo lo que nos hunde, para el resto seguidismo absoluto a EEUU.

Y que digas esto justo cuando Von Der Liar le come el rabo por enésima vez a Trump apoyando la agresión a Irán xD

No se puede esperar más de alguien que sigue apoyando la guerra proxy (perdida) que iniciaron los mismos EEUU.

Pero eh, qué te voy a contar, que fuck EU!
Pertinax #8 Pertinax *
#6 Yo no apoyo guerras. Denuncio crímenes. Celebraría mañana mismo el cese de las matanzas rusas en un país soberano como Ucrania... o de EEUU en Irán.
Alfon_Dc #7 Alfon_Dc
#2
Independencia dice... Que pena me va a dar algún 6 de enero cuando despiertes y veas ...bueno..ya lo verás, cada uno madura a su ritmo.
2 K 11
Alfon_Dc #12 Alfon_Dc
#7
Y encima hay quien le cree, panzón de reir.
Bruselas e independencia es como decir,facha y bueno , imposible conjugar juntas sin reir.
Spirito #13 Spirito
#2 Ésta vez estoy de acuerdo contigo. Espero no sirva de precedente. :troll:
1 K 29
Pertinax #14 Pertinax *
#13 Sabes que nunca lo sirve entre nosotros. :troll:
cosmonauta #18 cosmonauta *
#2 La independencia siempre es deseable y bienvenida :-D
Spirito #1 Spirito *
Hay muchos dirigentes anormales en la UE.

!Qué digo anormales! ¡Infraseres TRAIDORES!
3 K 48
Don_Pixote #3 Don_Pixote
#1 el fan número 1 de Orban y Fico, primer comentario europeísta :-D
3 K 45
Spirito #9 Spirito
#3 Pues sí, me cae bien el señor Orban y don Fico, San don Fico... que casi lo matan y resucitó al tercer día para poner a los yanquinejos en su sitio. :troll:
0 K 9
Don_Pixote #11 Don_Pixote
#9 oye todo queda entre votantes de Vox , de todo se sale :-D
2 K 36
suppiluliuma #10 suppiluliuma *
Zazis de MNM: ¡El seguidismo de la UE a EEUU es una vergüenza! ¡Esos traidores nos venden a los intereses de sus amos americanos! ¡Felones! ¡Canallas!
También Zazis de MNM: ¡Nooooooooooooooo! ¡Tenemos que seguir a Trump! God bless America!
2 K 37
#20 Onaj
¿Trump y Putin son amiguis?

Me pinchas y no sangro.
0 K 14
#4 Suleiman
A este paso no nos quedarán pies para tirarnos un tiro...
0 K 12
#19 rogerillu
Tranquilos. Trump puede comprarle el petróleo y gas y luego revendérnoslo más caro.
0 K 10
Iruñakis #16 Iruñakis
Me pregunto si esto beneficia a Europa, me gustaría saber en qué beneficiaría no tratar de sacar provecho de un acuerdo o negociación una vez que parece que por la otra parte hay interés en reanudar acuerdos con Europa www.meneame.net/story/putin-ofrece-gas-petroleo-europa-cambio-cooperac
