Bruselas insiste en mantener la presión sobre Rusia pese al alivio de sanciones anunciado por EEUU

El comisario europeo de Economía y Productividad, Valdis Dombrovskis, ha insistido este martes en mantener la presión económica sobre Rusia y aplicar el tope al precio del petróleo del G7. Las declaraciones llegan después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara la suspensión temporal de algunas sanciones petroleras con el objetivo de estabilizar el mercado energético en un contexto de fuerte volatilidad ligado al conflicto en Oriente Próximo.
gran@Pertinax se refiere aquí a que tenemos que dejar de lamer las botas a los yanquis.
Bueno, digo creo porque viniendo de Pertinax te puedes esperar cualquier cosa.
P.d.: A los hechos me remito en #8 Ahí está la criatura.
Y que digas esto justo cuando Von Der Liar le come el rabo por enésima vez a Trump apoyando la agresión a Irán
No se puede esperar más de alguien que sigue apoyando la guerra proxy (perdida) que iniciaron los mismos EEUU.
Pero eh, qué te voy a contar, que fuck EU!
Independencia dice... Que pena me va a dar algún 6 de enero cuando despiertes y veas ...bueno..ya lo verás, cada uno madura a su ritmo.
Y encima hay quien le cree, panzón de reir.
Bruselas e independencia es como decir,facha y bueno , imposible conjugar juntas sin reir.
!Qué digo anormales! ¡Infraseres TRAIDORES!
También Zazis de MNM: ¡Nooooooooooooooo! ¡Tenemos que seguir a Trump! God bless America!
Me pinchas y no sangro.