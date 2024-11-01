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Bruselas exige recortar el consumo de energía y advierte de un impacto duradero sin retorno rápido a la normalidad

“Aunque la paz llegara mañana, no volveríamos a la normalidad en un futuro previsible”, ha señalado el comisario de Energía, Dan Jorgensen, en rueda de prensa tras la reunión informal de ministros del ramo, al subrayar que, incluso en ese escenario, “seguiría habiendo consecuencias”, ya que la infraestructura energética en la región “ha sido dañada por la guerra y continúa deteriorándose”.

| etiquetas: bruselas , guerra , iran , eeuu , israel , crisis energética
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6 comentarios
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pitercio #1 pitercio
Ahí, ahí, exigiendo a los particulares lo que no son capaces de pedir a Trump, que deje de destruir el suministro de energía.
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ostiayajoder #5 ostiayajoder
#1 A ver...

Eso se lo puedes pedir tu tambien si quieres... te va a hacer el mismo caso.
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jonolulu #2 jonolulu
"Aunque la paz llegara mañana, no volveríamos a la normalidad en un futuro previsible"

Un mono a los mandos de EEUU sería más previsible que Trump
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#3 username
Pero de teletrabajar poco eh?
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Gry #4 Gry *
#3 ha sugerido tomar como referencia el plan de diez puntos de la Agencia Internacional de la Energía, que recoge iniciativas como impulsar el teletrabajo, rebajar los límites de velocidad en carretera o reforzar el uso del transporte público.

Edit, deben ser las de este artículo, no sé si han publicado una actualización más reciente:

www.iea.org/news/emergency-measures-can-quickly-cut-global-oil-demand-
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#6 username
#4 leete las normas de teletrabajo de la comisión, van a impulsar un carajo
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menéame