Bruselas exige recortar el consumo de energía y advierte de un impacto duradero sin retorno rápido a la normalidad

“Aunque la paz llegara mañana, no volveríamos a la normalidad en un futuro previsible”, ha señalado el comisario de Energía, Dan Jorgensen, en rueda de prensa tras la reunión informal de ministros del ramo, al subrayar que, incluso en ese escenario, “seguiría habiendo consecuencias”, ya que la infraestructura energética en la región “ha sido dañada por la guerra y continúa deteriorándose”.