Bruselas exige recortar el consumo de energía y advierte de un impacto duradero sin retorno rápido a la normalidad

“Aunque la paz llegara mañana, no volveríamos a la normalidad en un futuro previsible”, ha señalado el comisario de Energía, Dan Jorgensen, en rueda de prensa tras la reunión informal de ministros del ramo, al subrayar que, incluso en ese escenario, “seguiría habiendo consecuencias”, ya que la infraestructura energética en la región “ha sido dañada por la guerra y continúa deteriorándose”.
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Eso se lo puedes pedir tu tambien si quieres... te va a hacer el mismo caso.
Un mono a los mandos de EEUU sería más previsible que Trump
Edit, deben ser las de este artículo, no sé si han publicado una actualización más reciente:
www.iea.org/news/emergency-measures-can-quickly-cut-global-oil-demand-