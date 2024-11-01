edición general
Bruselas aclara las condiciones de precios mínimos para eximir de aranceles al coche eléctrico chino

Cada oferta estará sujeta "a los mismos criterios legales" y le corresponderá a los servicios comunitarios llevar a cabo su evaluación individual. La Comisión Europea (CE) ha publicado directrices para aclarar los precios mínimos para los fabricantes de vehículos eléctricos en China que quieran evitar los aranceles que la Unión Europea impone a las importaciones chinas de este tipo de coches desde hace más de un año para hacer frente a la competencia desleal de producciones subvencionadas por Pekín.

nemeame #2 nemeame
Gracias Comisión Europea por hacer que los coches eléctricos chinos nos salgan más caros porque os sale de los huevos. Como ciudadano que os paga el suelo es un placer que nos jodáis. Encima el dinero se lo quedan los chinos en vez de usarlo para algo útil en Europa. Además de traidores gilipollas perdidos
#5 chocoleches
#2 Este mismo año empezará a fabricar BYD en Hungría, y esos no llevarán aranceles.
#4 pirat *
Debe ser casualidad que se intente "protejer" a la industria automovilística centroeuropea mientras se "castiga" a la agricultura mediterránea machacándola con tratados y acuerdos internacionales en los que claramente sale perjudicada.
úlcera y sus pusilánimes populares es lo peor que le ha pasado a la Unión en el peor momento.
#1 Pitchford
Lo que no sé si ha aclarado la Comisión es por qué es mejor que se queden el sobreprecio las empresas chinas, para que medren, y no hacerlo vía aranceles, que serían ingresos publicos para la UE.
Bourée #3 Bourée
Pero¿Esto es posible que sea legal?
