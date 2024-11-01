Bruselas aclara las condiciones de precios mínimos para eximir de aranceles al coche eléctrico chino

Cada oferta estará sujeta "a los mismos criterios legales" y le corresponderá a los servicios comunitarios llevar a cabo su evaluación individual. La Comisión Europea (CE) ha publicado directrices para aclarar los precios mínimos para los fabricantes de vehículos eléctricos en China que quieran evitar los aranceles que la Unión Europea impone a las importaciones chinas de este tipo de coches desde hace más de un año para hacer frente a la competencia desleal de producciones subvencionadas por Pekín.