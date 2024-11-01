Las bonanzas de los libros escritos con IA

Voy a defender algo que no quiero defender. Voy a argumentar, con datos, que la avalancha de libros generados por inteligencia artificial está mejorando el mercado editorial. Que los lectores salen ganando. Que el excedente de bienestar del consumidor de libros podría aumentar entre un veinticinco y un cincuenta por ciento gracias a la producción acelerada por modelos de lenguaje. Y voy a hacerlo citando un estudio de enero de 2026 que dinamita casi todo lo que el sector editorial —yo incluido— venía asumiendo sobre la amenaza de la IA.
| etiquetas: bonanzas , ia , libros , avalancha , calidad , ventas , amazon
(...) incluso con la calidad media más baja, el enorme volumen de producción genera más valor para los lectores, porque les ofrece más opciones en la franja alta de la distribución.
(...)El estudio revela algo que llevaba tiempo sospechando pero que me resistía a
… » ver todo el comentario
Es normal que una editorial vea positivo la posibilidad de emularlo. Sobre todo, porque si lo escriben con IA, podrán quitarle margen al autor por hacerlo en poco rato.
Es una especie de ley que la disminución del costo de producción de una obra de creación (ej.: ¡fotos!) echa abajo el promedio de la calidad pero aumenta la disponibilidad a niveles inmensos y por pura "fuerza bruta" la cantidad de obras "buenas" crece mucho. Ahora, encontrarlas entre toda la basura ya es otra historia.