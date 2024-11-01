Las bonanzas de los libros escritos con IA

Voy a defender algo que no quiero defender. Voy a argumentar, con datos, que la avalancha de libros generados por inteligencia artificial está mejorando el mercado editorial. Que los lectores salen ganando. Que el excedente de bienestar del consumidor de libros podría aumentar entre un veinticinco y un cincuenta por ciento gracias a la producción acelerada por modelos de lenguaje. Y voy a hacerlo citando un estudio de enero de 2026 que dinamita casi todo lo que el sector editorial —yo incluido— venía asumiendo sobre la amenaza de la IA.