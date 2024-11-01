Bombarderos B-1 de Estados Unidos vuelan frente a las costas de Venezuela

Parece que bombarderos B-1B de la Fuerza Aérea de EE. UU. acaban de sobrevolar la costa venezolana, así como las islas periféricas del país en el Mar Caribe. La semana pasada, tres bombarderos B-52 de la Fuerza Aérea fueron rastreados en la misma zona del Caribe. El ejército estadounidense confirmó posteriormente dichas incursiones y que los bombarderos habían estado acompañados por cazas de ataque conjunto F-35B del Cuerpo de Marines de EE. UU.