Bombarderos B-1 de Estados Unidos vuelan frente a las costas de Venezuela

Parece que bombarderos B-1B de la Fuerza Aérea de EE. UU. acaban de sobrevolar la costa venezolana, así como las islas periféricas del país en el Mar Caribe. La semana pasada, tres bombarderos B-52 de la Fuerza Aérea fueron rastreados en la misma zona del Caribe. El ejército estadounidense confirmó posteriormente dichas incursiones y que los bombarderos habían estado acompañados por cazas de ataque conjunto F-35B del Cuerpo de Marines de EE. UU.

#2 anamabel
Huele a democracia de la buena, la del tufillo a napalm.

Casualmente, 50 años después, otro premio Nobel de la Paz organizando golpes de estado en Sudamérica, como Kissinger.
RoterHahn #10 RoterHahn
#2
Los rastreos disponibles en línea, que podrían no ser del todo precisos, sugieren que los bombarderos podrían haberse acercado a unos 40 kilómetros de la costa venezolana, e incluso más cerca de las islas Los Testigos.

Y cada noticia en en los paises europeos acusando a rusia de violar espacio aéreo de los paises balticos, y tachandolos de inaceptables
cocolisto #5 cocolisto *
Son "curiosos" nuestros medios de comunicación.Dos aviones rusos que entran 700 metros en el espacio aéreo de algún país de la OTAN y se monta la de dios porque están provocando.El país del Trumpeta acosa a otros paises enviando todo tipo de aviones y barcos de guerra, asesinando a gente y estos mismos medios lo tratan como su estuvieran dando la información meteorológica,está lloviendo y hay barcos.
#1 Poll
Nobel de la paz de la buena.
#3 Acabose
Pues nada, otra invasión más de USA y todo occidente haciendo fila para ejercer de mamporreros y presumir de valores humanos.
makinavaja #8 makinavaja
El presi que venia a acabar con todas las guerras y prometió no comenzar ninguna.... xD xD xD xD
#9 guillersk
#8 no es una guerra, es una operación especial
#6 guillersk
Que nooo, que son maniobras, me lo ha dicho Putin :troll:
toshiro #11 toshiro
EEUU está abriendo las puertas para que en un futuro otra potencia que sea más potente que ellos pueda atacarla con cualquier excusa, como por ejemplo, ser un peligro para la paz mundial, ser un peligro para la economía mundial, asesinato masivo de personas de otras naciones, etc.
Fj_Bs #12 Fj_Bs
#11 Son el mayor Peligro , ademas se creen bendecidos por Dios , pero no predican la fe , ni el bien comun ,
su Dios es la maldita acumulacion de riqueza , incluso si debe morir media hmanidad
#4 poxemita
Estarán de maniobras y luego a casita, como cuando Rusia se fue a Bielorrusia y cuando terminaron, recogieron sus bártulos y a la estepa.
#7 guillersk *
Y comento lo que comenté en la otra noticia, mientras salgan en flightradar no es problema.


.... Y el que saca los lancer para no usarlos es un parguela
