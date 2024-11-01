Parece que bombarderos B-1B de la Fuerza Aérea de EE. UU. acaban de sobrevolar la costa venezolana, así como las islas periféricas del país en el Mar Caribe. La semana pasada, tres bombarderos B-52 de la Fuerza Aérea fueron rastreados en la misma zona del Caribe. El ejército estadounidense confirmó posteriormente dichas incursiones y que los bombarderos habían estado acompañados por cazas de ataque conjunto F-35B del Cuerpo de Marines de EE. UU.
Casualmente, 50 años después, otro premio Nobel de la Paz organizando golpes de estado en Sudamérica, como Kissinger.
Los rastreos disponibles en línea, que podrían no ser del todo precisos, sugieren que los bombarderos podrían haberse acercado a unos 40 kilómetros de la costa venezolana, e incluso más cerca de las islas Los Testigos.
Y cada noticia en en los paises europeos acusando a rusia de violar espacio aéreo de los paises balticos, y tachandolos de inaceptables
su Dios es la maldita acumulacion de riqueza , incluso si debe morir media hmanidad
.... Y el que saca los lancer para no usarlos es un parguela