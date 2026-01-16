Bobi Wine, líder del partido de la oposición de Uganda, fue secuestrado por un helicóptero del ejército que aterrizó en su casa (ING)

"Un helicóptero del ejército aterrizó en la casa del presidente Robert Kyagulanyi (conocido como Bobi Wine) y lo llevó por la fuerza a un destino desconocido", afirma el comunicado de la NUP, el partido opositor ugandés. Soldados habrían agredido a sus guardias, cortado la electricidad y destruido la cerca eléctrica. No hay explicación oficial. El hecho ocurre tras críticas de Wine a los presuntos resultados electorales falsos tras las elecciones presidenciales de ayer, aumentando la tensión política.