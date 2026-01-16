edición general
Bobi Wine, líder del partido de la oposición de Uganda, fue secuestrado por un helicóptero del ejército que aterrizó en su casa (ING)

"Un helicóptero del ejército aterrizó en la casa del presidente Robert Kyagulanyi (conocido como Bobi Wine) y lo llevó por la fuerza a un destino desconocido", afirma el comunicado de la NUP, el partido opositor ugandés. Soldados habrían agredido a sus guardias, cortado la electricidad y destruido la cerca eléctrica. No hay explicación oficial. El hecho ocurre tras críticas de Wine a los presuntos resultados electorales falsos tras las elecciones presidenciales de ayer, aumentando la tensión política.

JuanCarVen #4 JuanCarVen
#3 En que a ambos los han secuestrado. Juraría, llámame loco, que está comparando a los secuestradores.
Findeton #7 Findeton
#4 No sé, Bobi Wine jamás ha asumido la presidencia y ganó las elecciones limpiamente. Maduro perdió y permaneció en el poder (auto-golpe de estado). Es bastante diferente.
jm22381 #1 jm22381 *
Después de lo de maduro, todos los autócratas del planeta diciendo: "espera... ¿podemos hacer eso? ¡Podemos hacer eso!" ¬¬
Más en español: www.infobae.com/america/agencias/2026/01/16/un-helicoptero-militar-uga
www.swissinfo.ch/spa/un-helicóptero-militar-ugandés-se-lleva-al-líd
Findeton #3 Findeton
#1 ¿Estás comparando a Bobi Wine con Maduro?
jm22381 #5 jm22381
#3 Estoy diciendo que Trump ha dado vía libre para todos los aprendices de dictadores secuestren a quien quieran y ya no pueden dar lecciones de derecho internacional a nadie.
Findeton #8 Findeton
#5 Me da que al gobierno tiránico de Uganda hacía tiempo que le daba bastante igual el derecho internacional y el nacional. Y ya de paso he de decir que el derecho internacional tiene poco que ver en este caso.
DDJ #6 DDJ
#3 ¿Estás entendiendo que está comparando a Bobi Wine con Maduro?
Connect #2 Connect
Un tio que se apellida Wine, no puede ser muy de fiar... :troll:
