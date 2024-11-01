El bloqueo estadounidense contra Irán —aunque no ha logrado aislarlo económicamente por completo— ha conseguido reducir el volumen de las exportaciones de energía a China. La guerra de EE. UU. contra Irán es solo una de las varias que EE. UU. está librando, directamente o por medio de terceros, en todo el mundo, dirigidas contra los socios de importación energética de China, en un intento de aislar y socavar el rápido y continuo ascenso de este país. China se ha preparado durante décadas para soportar este bloqueo, entre otras cosas...
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además de consentir, promover, avalar y financiar la barbarie genocida de los asesionazis.
además de consentir, promover, avalar y financiar la barbarie genocida de los asesionazis.
También es verdad que a nivel personal podemos hacer mucho, solo con dejar de comprarle a lidel, aldli y mencabrona como a amz, apol, x, meta, glg, neflix, hvo, uver, erbenebe, macmierders y colandrolas,,, que tampoco es tan difícil ni necesarios e insustituibles. Y no solo por activismo y ayudar a las víctimas... POR NOSOTROS... que no nos van adejar… » ver todo el comentario
Además de que Israel dispone de mucho efectivo proveniente de sus mecenas de Wall Street para romper voluntades de aquellos cuya voluntad depende de sobres.
Además ayer salieron dos noticias de como China está preparada para soportar estos inconvenientes. Los que no están preparados son el resto de países del globo.