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El bloqueo estadounidense contra Irán tiene como objetivo, en última instancia, asfixiar a China (inglés)

El bloqueo estadounidense contra Irán tiene como objetivo, en última instancia, asfixiar a China (inglés)  

El bloqueo estadounidense contra Irán —aunque no ha logrado aislarlo económicamente por completo— ha conseguido reducir el volumen de las exportaciones de energía a China. La guerra de EE. UU. contra Irán es solo una de las varias que EE. UU. está librando, directamente o por medio de terceros, en todo el mundo, dirigidas contra los socios de importación energética de China, en un intento de aislar y socavar el rápido y continuo ascenso de este país. China se ha preparado durante décadas para soportar este bloqueo, entre otras cosas...

| etiquetas: brian berletic , bloqueo estadounidense , guerra de irán , china
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9 comentarios
10 3 1 K 136 politica
#2 pestiño
Claro claro, asfixiar a China pero antes arrasar con el resto.
3 K 61
rogerius #3 rogerius *
#2 Eso venía a decir, que antes arruina a Europa y a los que haga falta… pero, oye, que cortar lazos con Israel, con la OTAN, con EEUU, eso ya se verá cuando se vea. :-| Europa, la putita de USA.
7 K 96
Ed_Hunter #4 Ed_Hunter
#3 tampoco podemos separarnos rápidamente, son 80 años de entrelazamiento de Europa con USA y no podemos cortarlos de la noche a la mañana sin hundirnos en el proceso. Primero hay que crear infraestructuras que reemplacen a las que usamos de USA, y en eso estamos.
1 K 27
rogerius #6 rogerius *
#4 Sin duda. Y podríamos comenzar por dejar que Israel comercie consigo mismo y su daddy. Pero el PPE no quiere dejar de ayudar a los genocidas.
2 K 32
#7 pirat
#6 El partido popular europeo nos está arruinando,
además de consentir, promover, avalar y financiar la barbarie genocida de los asesionazis.
0 K 9
#9 pirat
#7 #6 El partido popular europeo nos está arruinando,
además de consentir, promover, avalar y financiar la barbarie genocida de los asesionazis.
También es verdad que a nivel personal podemos hacer mucho, solo con dejar de comprarle a lidel, aldli y mencabrona como a amz, apol, x, meta, glg, neflix, hvo, uver, erbenebe, macmierders y colandrolas,,, que tampoco es tan difícil ni necesarios e insustituibles. Y no solo por activismo y ayudar a las víctimas... POR NOSOTROS... que no nos van adejar…   » ver todo el comentario
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Ed_Hunter #8 Ed_Hunter
#6 Israel tiene mucho poder en la sombra, pero sobre todo es que hay que considerarlo como algo idisoluble de USA, es decir, romper relaciones con Israel supone romper relaciones con USA.

Además de que Israel dispone de mucho efectivo proveniente de sus mecenas de Wall Street para romper voluntades de aquellos cuya voluntad depende de sobres.
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carakola #1 carakola
Muy interesantes y claros suss video y artículos.
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Alakrán_ #5 Alakrán_
Tendrá como objetivo asfixiar a Irán.
Además ayer salieron dos noticias de como China está preparada para soportar estos inconvenientes. Los que no están preparados son el resto de países del globo.
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menéame