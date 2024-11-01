El bloqueo estadounidense contra Irán tiene como objetivo, en última instancia, asfixiar a China (inglés)  

El bloqueo estadounidense contra Irán —aunque no ha logrado aislarlo económicamente por completo— ha conseguido reducir el volumen de las exportaciones de energía a China. La guerra de EE. UU. contra Irán es solo una de las varias que EE. UU. está librando, directamente o por medio de terceros, en todo el mundo, dirigidas contra los socios de importación energética de China, en un intento de aislar y socavar el rápido y continuo ascenso de este país. China se ha preparado durante décadas para soportar este bloqueo, entre otras cosas...