Un “bloque histórico” para enfrentar a la derecha: “Hay que ganar provincia a provincia a Vox”

Un bloque histórico para ganar a la extrema derecha. Una alianza de todas las izquierdas para ganar “provincia a provincia” en escaños a Vox. Y una nueva forma de interpelar a la sociedad para recuperar a las clases trabajadoras que ha perdido la izquierda. Es la propuesta que han tratado de plantear este miércoles entre Gabriel Rufián y Emilio Delgado en la sala Galileo Galilei de Madrid, el acto que ha centrado la conversación sobre la izquierda desde su anuncio. “Yo no quiero ilusionar, yo quiero ganar. Eso exige ciencia, de método, y exige

#1 Duke_ *
Mira que estaba huérfano de partido y veía a Rufián como un candidato al que votar. Hasta que ha empezado a asomar la patita xenófoba y reaccionaria. No se puede votar a quien compra los mantras de la ultraderecha y mueve la ventana de Overton hacia la derecha. Una pena que piense que con el discurso de VOX va a algún sitio.

Pues nada, otro más al cubo de basura.
1 K 26
#4 lordban
#1 VOX es síntoma, no causa. La única forma de aplacar el síntoma es solucionar la causa. Y obviamente no se va a solucionar haciendo lo mismo que se ha venido haciendo y que ha producido la causa.
Puedes solucionarlo a lo VOX o puedes intentarlo desde un contexto más de izquierdas. También puedes matar a todo voxero que exista desde hoy hasta el fin de los tiempos hasta que no quede nadie, uno con mostacho tenía unas duchas muy eficientes. Estas son las 3 opciones.
0 K 7
#5 Duke_
#4 Esas son tus opciones.

La mía es no votar a quien va contra mis ideas. Y Rufian se ha destapado como alguien a quien nunca votar. Mientras los servicios públicos están siendo aniquilados, mientras la educación pública está siendo destruida, mientras nadie puede pagarse una vivienda, este señor se pone a hablar del Burka, como si el problema de los españoles fuera ese, cuando ahora mismo ni recuerdo si alguna vez he visto una mujer con Burka en España.

Repito. Cualquier político de izquierda que mueva la ventana de Overton a la derecha, para mi está desechado. No quiero saber nada de rojipardos. Y al que le guste que le vote, claro que sí. Yo por supuesto, no.
0 K 12
Spirito #7 Spirito
#5 Y por eso votaré al bueno de Abascal... ¿A qué sí? :roll:

Si se te ve la patita, cordero. xD
0 K 8
#8 Duke_ *
#7 No pienso votar a Rufián por usar el discurso de mierda racista de VOX, y para ti eso significa que voy a votar a VOX. Interesante razonamiento.

VOX es la mayor basura que te puedas imaginar. Neoliberalismo en vena, ultraconservadurismo, nacionalcatolicismo, y todo aderezado con unas buenas dosis de franquismo. Y encima cipayos de EEUU.

Algunos tenéis que entender que mucha gente de izquierdas nunca vamos a votar a rojipardos. Nunca. Se debería aprender de lo que pasó en las elecciones alemanas con Die Linke y la basura rojiparda del BSW.
0 K 12
Spirito #9 Spirito *
#8 VoX continuamente azuza al bulo, al miedo, al odio, al racismo, a la xenofobia, homofobia, aporofobia... y Rufián habla de unión y vivienda, vivienda, vivienda pero, ahora resulta según tú que el discurso de ambos es el mismo y por eso ¡claro! ya no vas a votar a esa izquierda.

Son tan tan tan burdas opiniones como la tuya que, de verdad, son similares a un bulaco, a intentar esparcir confusión.

Vota lo que quieras, que muchos votaremos también lo que en conciencia estimemos dado el peligroso auge del fascismo en España.
0 K 8
#11 Duke_ *
#9 Te estoy diciendo que hasta hace poco me encantaba Rufián cuando le escuchaba en el Congreso. Sanidad, educación, servicios públicos, república, vivienda, etc. Pero desde hace poco ha empezado a cagarla. Por miedo a VOX ha empezado a comprar sus mantras de mierda sobre la inmigración. Y lo hace porque estamos en medio de un auge ultarderechista y piensa que así va a ganar unos votos. Una camiseta de moda. Ha demostrado que no tiene principios. Y como digo, si desplaza así la ventana de Overtón, el daño que le puede hacer a la izquierda es mucho mayor que los beneficios que pueda traer.
0 K 12
Spirito #13 Spirito
#11 Es tu opinión.

Hablar de inmigración no significa xenofobia, como sí es el caso de VoX.
0 K 8
Spirito #6 Spirito *
#1 ¿De qué estás hablando?

¿Qué discurso de VoX ha usado Rufián?

Tu opinión es propia de alguien de derechas que ve peligro en que se aglutine la izquierda y suelta la primera parida que se le ocurre, sin argumento alguno.
0 K 8
FunFrock #3 FunFrock
Deseando estoy que se presente en todas las porvincias, sobre todo en Jaen, sus primos estarán super contentos de votarle
1 K 24
#10 Meinhard
#3 Por lo visto no te has enterado de nada.. Pero bueno, es normal, tanto tiempo en letargo afecta ...
0 K 15
Jaime131 #14 Jaime131
Empiezan así y terminan formando varios partidos de izquierdas más.
0 K 11
#12 pirat
A mí me parece un enfoque erróneo, como hasta ahora el basar tu opción en el miedo a la ultraderecha que crece sin méritos própios.
Me parece más importante ilusionar con propuestas creíbles y coherentes apartadas del buenismo injusto que nos ha traído a esta situación.
0 K 9
#2 Chuache_cientifico
Cuando la gente vota por odio a X candidato, mezclar a muchos candidatos de altas pasiones en un solo partido suele ser la receta para el desastre. Ya veremos qué pasa.
0 K 7

