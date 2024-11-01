Un “bloque histórico” para enfrentar a la derecha: “Hay que ganar provincia a provincia a Vox”

Un bloque histórico para ganar a la extrema derecha. Una alianza de todas las izquierdas para ganar “provincia a provincia” en escaños a Vox. Y una nueva forma de interpelar a la sociedad para recuperar a las clases trabajadoras que ha perdido la izquierda. Es la propuesta que han tratado de plantear este miércoles entre Gabriel Rufián y Emilio Delgado en la sala Galileo Galilei de Madrid, el acto que ha centrado la conversación sobre la izquierda desde su anuncio. “Yo no quiero ilusionar, yo quiero ganar. Eso exige ciencia, de método, y exige
Pues nada, otro más al cubo de basura.
Puedes solucionarlo a lo VOX o puedes intentarlo desde un contexto más de izquierdas. También puedes matar a todo voxero que exista desde hoy hasta el fin de los tiempos hasta que no quede nadie, uno con mostacho tenía unas duchas muy eficientes. Estas son las 3 opciones.
La mía es no votar a quien va contra mis ideas. Y Rufian se ha destapado como alguien a quien nunca votar. Mientras los servicios públicos están siendo aniquilados, mientras la educación pública está siendo destruida, mientras nadie puede pagarse una vivienda, este señor se pone a hablar del Burka, como si el problema de los españoles fuera ese, cuando ahora mismo ni recuerdo si alguna vez he visto una mujer con Burka en España.
Repito. Cualquier político de izquierda que mueva la ventana de Overton a la derecha, para mi está desechado. No quiero saber nada de rojipardos. Y al que le guste que le vote, claro que sí. Yo por supuesto, no.
Si se te ve la patita, cordero.
VOX es la mayor basura que te puedas imaginar. Neoliberalismo en vena, ultraconservadurismo, nacionalcatolicismo, y todo aderezado con unas buenas dosis de franquismo. Y encima cipayos de EEUU.
Algunos tenéis que entender que mucha gente de izquierdas nunca vamos a votar a rojipardos. Nunca. Se debería aprender de lo que pasó en las elecciones alemanas con Die Linke y la basura rojiparda del BSW.
Son tan tan tan burdas opiniones como la tuya que, de verdad, son similares a un bulaco, a intentar esparcir confusión.
Vota lo que quieras, que muchos votaremos también lo que en conciencia estimemos dado el peligroso auge del fascismo en España.
Hablar de inmigración no significa xenofobia, como sí es el caso de VoX.
¿Qué discurso de VoX ha usado Rufián?
Tu opinión es propia de alguien de derechas que ve peligro en que se aglutine la izquierda y suelta la primera parida que se le ocurre, sin argumento alguno.
Me parece más importante ilusionar con propuestas creíbles y coherentes apartadas del buenismo injusto que nos ha traído a esta situación.