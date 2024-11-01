Blackstone y una multinacional de Texas compran la empresa de los test baratos de Ayuso tras su viaje a Austin

Blackstone, uno de los fondos de inversión inmobiliario que más presencia posee en Madrid con miles de viviendas en propiedad, ha adquirido la empresa estadounidense Hologic, que recientemente salió vencedora en un proceso de licitación de la Comunidad de Madrid por el cual pasará a vender a esta región test de cáncer de cérvix que han recibido una puntuación notablemente inferior que los presentados por otras empresas. El fondo de inversión lleva a cabo esta operación aliándose con TPG Capital, radicada en Texas y que en 2022 se hizo con la ca