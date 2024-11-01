Blackstone apunta a vender Fidere en primavera y buscar una salida de Testa en 2027

Blackstone intensifica su estrategia de desinversión en el mercado residencial de España, en el que aterrizó la década pasada. La cartera en venta, tasada en más de1.100 millones en edificios residenciales situados principalmente en la Comunidad de Madrid, no sujeta a las restricciones de la Ley de Vivienda. Se incluyen las 1.800 unidades residenciales que Fidere adquirió a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid en 2013, una operación que acabó en los juzgados.