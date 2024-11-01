edición general
7 meneos
16 clics
Blackstone apunta a vender Fidere en primavera y buscar una salida de Testa en 2027

Blackstone apunta a vender Fidere en primavera y buscar una salida de Testa en 2027

Blackstone intensifica su estrategia de desinversión en el mercado residencial de España, en el que aterrizó la década pasada. La cartera en venta, tasada en más de1.100 millones en edificios residenciales situados principalmente en la Comunidad de Madrid, no sujeta a las restricciones de la Ley de Vivienda. Se incluyen las 1.800 unidades residenciales que Fidere adquirió a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid en 2013, una operación que acabó en los juzgados.

| etiquetas: especulación inmobiliaria , botella
6 1 0 K 82 actualidad
9 comentarios
6 1 0 K 82 actualidad
Rogue #7 Rogue
Fidere, pasó de cobrarnos 800 € en Méndez Álvaro por un piso a 2.200€ en menos de 4 años.
No comment
1 K 27
Andreham #4 Andreham
A ver si esto resulta ser bueno para la gente o simplemente mangantes y langostas están dando acceso a parásitos y buitres a comer las sobras.
1 K 18
#6 Zamarro
#4 No creo, huele mas a recogida de beneficios.
Algo saben que los demas aun desconocemos, y puede que se esten adelantando a una futura crisis, ya sea por el ciclo natural de crisis en las ultimas decadas, o por que saben la que se esta liando en USA con el agente Naranja.
Esta gente no da puntada sin hilo.
1 K 16
#1 Marisadoro *
Relacionada?

El Supremo obliga a Blackstone a vender las viviendas que le adjudicó Ana Botella tras rechazar el recurso del fondo Fidere. Dic-2024

www.lasexta.com/noticias/nacional/supremo-obliga-blackstone-vender-viv
0 K 17
DDJ #5 DDJ *
"El Supremo obliga a Blackstone a vender las viviendas que le adjudicó Ana Botella"

Vendiendo Malvendiendo bienes de primera necesidad a una empresa Usana cuyo lucro se basa en la especulación inmobiliaria... Pues yo no entiendo a estos patriotas ?(
1 K 13
#9 atrompicones
Cuando los grandes buitres se retiran ...
0 K 10
Mikhail #8 Mikhail
A ver si Blackstone va a saber algo que nosotros no sabemos... :roll:
0 K 7
#2 Tronchador.
Ups. Empieza la carrera.
0 K 7
devilinside #3 devilinside
#2 La carrera de ratas, para ser más exacto
1 K 19

menéame