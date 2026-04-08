De la biodiversidad a la captura de carbono, salvar al bisonte beneficia a Europa

El bisonte europeo está regresando a lo largo y ancho del continente y con su vuelta aporta numerosos beneficios para la fauna. El mayor mamífero terrestre salvaje de Europa estuvo a punto de extinguirse a principios del siglo XX debido a la caza y a la pérdida de hábitat. Hoy se pueden encontrar manadas en el Reino Unido, Rumanía, Alemania, Suiza, Polonia, Bielorrusia y Lituania. Estos animales ayudan a la regeneración del bosque y gestionan hábitats para otras especies al pastar, derribar árboles, arrancar la corteza y darse baños de polvo.