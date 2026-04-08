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De la biodiversidad a la captura de carbono, salvar al bisonte beneficia a Europa

De la biodiversidad a la captura de carbono, salvar al bisonte beneficia a Europa

El bisonte europeo está regresando a lo largo y ancho del continente y con su vuelta aporta numerosos beneficios para la fauna. El mayor mamífero terrestre salvaje de Europa estuvo a punto de extinguirse a principios del siglo XX debido a la caza y a la pérdida de hábitat. Hoy se pueden encontrar manadas en el Reino Unido, Rumanía, Alemania, Suiza, Polonia, Bielorrusia y Lituania. Estos animales ayudan a la regeneración del bosque y gestionan hábitats para otras especies al pastar, derribar árboles, arrancar la corteza y darse baños de polvo.

| etiquetas: bisonte , carbono , biodiversidad , ecosistemas
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4 comentarios
6 1 0 K 86 MAmbiente
#1 Pitchford
El bisonte parece la especie clave para abrir los bosques naturales y salvajes en España. A ver si se confirma que el esqueleto de Navarra era de un bisonte europeo y se pueden eliminar así las reticencias de los científicos tiquismiquis con la pureza aborigen de las especies para renaturalizar.
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vviccio #3 vviccio
Muchos seres vivos evolucionaron junto con el bisonte, la vida es un puzzle donde todo está relacionado entre sí.
Tal vez ahora había seres vivos que se estaban adaptando a un entorno sin bisonte y al introducirlo de nuevo detenemos esa evolución.
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#4 Pitchford
#3 Pues quizá, pero sería un mal menor frente a la necesidad de que en los espacios forestales naturales de la península haya grandes herbívoros que impidan que los bosques se cierren excesivamente. Antes de que el hombre los extinguiera había proboscídeos que llevaban a cabo mejor que los bisontes esa función de apertura de claros, pero como elefantes no vamos a traer supongo, pues bienvenidos los bisontes, si se adaptan bien a las condiciones actuales.
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menéame