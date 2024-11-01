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El Reino Unido soltó 4 bisontes en un bosque muerto — semanas después, todos quedaron sorprendidos

El Reino Unido soltó 4 bisontes en un bosque muerto — semanas después, todos quedaron sorprendidos  

Cuatro bisontes fueron liberados en el bosque de West Blean, en Inglaterra, y provocaron cambios ecológicos sorprendentes en solo un año. Rompieron la densa cubierta del bosque, permitieron la entrada de la luz y restauraron el hábitat de muchas especies de flora y fauna. Este experimento demuestra que, a veces, la naturaleza necesita cierta perturbación para recuperarse por sí sola. Hoy se considera una nueva vía para la restauración de los bosques y la biodiversidad.

| etiquetas: bisonte , reino unido , inglaterra , bosque
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2 comentarios
12 2 2 K 12 MAmbiente
javibaz #1 javibaz
¿Descubrieron las mayúsculas?
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#2 Patruclo
Supongo que sean lso mismo de "El Reino Unido soltó 12 nutrias en un rio muerto — semanas después, todos quedaron sorprendidos " con la misma imagen de mierda por IA y luego se inventaran cualquier otra mierda. Sinceramente, se deberia poder votar "video de mierda"
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menéame