El Reino Unido soltó 4 bisontes en un bosque muerto — semanas después, todos quedaron sorprendidos  

Cuatro bisontes fueron liberados en el bosque de West Blean, en Inglaterra, y provocaron cambios ecológicos sorprendentes en solo un año. Rompieron la densa cubierta del bosque, permitieron la entrada de la luz y restauraron el hábitat de muchas especies de flora y fauna. Este experimento demuestra que, a veces, la naturaleza necesita cierta perturbación para recuperarse por sí sola. Hoy se considera una nueva vía para la restauración de los bosques y la biodiversidad.