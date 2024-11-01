La billonaria factura para el sistema sanitario y el medio ambiente de los tóxicos usados en alimentación

El uso masivo de cuatro tipos de tóxicos en la producción y envasado de alimentos (pesticidas, ftalatos, PFAs y bisfenoles) cuesta a los sistemas sanitarios del mundo entre 1,4 y 2,2 billones de dólares por sus efectos en la salud humana, según una investigación, que cifra en 600.000 millones los daños que causan al medio ambiente...Destacan trastornos del desarrollo, cáncer, enfermedades respiratorias, circulatorias y metabólicas, trastornos reproductivos, alteraciones endocrinas y mortalidad prematura.