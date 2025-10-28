edición general
Bill Gates pide “un cambio de enfoque” antes de la COP30: no centrarse tanto en reducir las emisiones y adaptarse al clima extremo

El multimillonario critica la visión apocalíptica del calentamiento del planeta, que considera “no conducirá a la desaparición de la humanidad”. El multimillonario y filántropo Bill Gates ha publicado este martes una reflexión en su blog en la que reclama un cambio de enfoque radical en la lucha contra el calentamiento del planeta, con motivo de la próxima celebración de una nueva cumbre mundial del clima en Belém (Brasil), la COP30.

#1 malditopendejo
Es fácil adaptarse cuando te sobra la pasta.

Joder con el filántropo...
Ovlak #2 Ovlak
#1 O simplemente está siendo conformista. Si se lleva avisando décadas de que vamos de frente al muro y nadie hace nada por echar el freno pues no va a quedar más remedio que cubrirse la cabeza para minimizar daños porque la hostia cada vez parece más inevitable.
Trigonometrico #4 Trigonometrico
#2 No creo que este indocumentado haya avisado de nada. Y sobre proponer soluciones, cero.


De hecho lo dice el titular, "no centrarse en reducir emisiones". ¡Imbécil!
Sustituir los coches de combustión por coches eléctricos para él no tiene importancia.
Lyovin81 #3 Lyovin81
Pero por qué se da importancia a la opinión de este hijo de mil putas?
