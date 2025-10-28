Bill Gates pide “un cambio de enfoque” antes de la COP30: no centrarse tanto en reducir las emisiones y adaptarse al clima extremo

El multimillonario critica la visión apocalíptica del calentamiento del planeta, que considera “no conducirá a la desaparición de la humanidad”. El multimillonario y filántropo Bill Gates ha publicado este martes una reflexión en su blog en la que reclama un cambio de enfoque radical en la lucha contra el calentamiento del planeta, con motivo de la próxima celebración de una nueva cumbre mundial del clima en Belém (Brasil), la COP30.