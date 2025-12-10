edición general
3 meneos
42 clics

Bilbao usa la imaginación para tener más viviendas: convertir pabellones en casas  

Una decena de antiguos pabellones industriales repartidos por la ciudad serán transformados en viviendas. Esta es la solución que han puesto en marcha en Bilbao para afrontar la crisis de vivienda...

| etiquetas: vivienda , euskadi
2 1 0 K 42 actualidad
8 comentarios
2 1 0 K 42 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
cojonudo... que los centros y barrios de las ciudades están en manos del turismo sin ley? pues nos ponemos a construir viviendas en los polígonos industriales y ya está!! todo menos molestar a la hostelería y a los turoperadores
0 K 20
fofito #6 fofito
#1 Has de saber que Bilbao cuenta con edificios industriales dentro de la misma ciudad,rodeados de zonas residenciales y absolutamente céntricos.
En esos pabellones posiblemente construllan unos preciosos lofts al estilo neoyorquino ...y cuando digo "al estilo" me refiero " al precio".
5 K 62
#8 Pitchford
En el centro de Madrid, junto al río Manzanares, hay un par de naves industriales gigantescas del Centro de Estudios Hidrograficos del Cedex, una junto al Matadero y otra en Virgen del Puerto, donde parece que trabajan cuatro gatos, que podrían llevarse a algún polígono industrial en otro municipio, permitiendo construir en esos terrenos cientos de viviendas.
0 K 17
Kasterot #4 Kasterot
Esos edificios están en Irala y Amezola, dentro de la ciudad.
No es llevar a gente a vivir a un polígono
0 K 15
ElRelojero #3 ElRelojero
Con la de cuevas que tienen que haber en las montañas.
0 K 14
Kasterot #5 Kasterot
#3 cuevas no tantas, agujeros de mina alguno
0 K 15
sotillo #2 sotillo
Los de Bilbao siempre por delante, aúpa
0 K 10
#7 alkalin
De nada servirá si los extranjeros tienen acceso a ellos.

A diferencia de Dinamarca, en España no podemos regular la entrada del capital extranjero. Por lo que sea.
0 K 7

menéame