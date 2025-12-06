Los “berrinches” del rey emérito: su opinión sobre el 11-M y las críticas a las leyes de memoria y al juez del ‘caso Nóos’

Juan Carlos I admite en sus memorias discusiones “acaloradas” con el Gobierno, minimiza el bulo del PP tras los atentados de 2004 y asegura que pidió “disculpas por Zapatero”. Reconciliación está repleto de reproches. Las memorias de Juan Carlos I, que salieron a la venta en España esta semana, contienen múltiples críticas, no solo a su hijo, sino al Gobierno actual y a dirigentes políticos de distintas épocas, incluyendo presidentes que lo fueron bajo su reinado, lo que choca, incluso después de la abdicación, con las funciones de.............
| etiquetas: rey emerito , sus berriches , , opinion 11.m , criticas , leyes , memoria
Un amoral que presume de ello "porque yo lo valgo".
Ha tenido demasiados palmeros lamiéndole el escroto constantemente y ahora está solo y se revuelve
P.S. El que exclamativo también lleva tilde... www.diccionariodedudas.com/que-o-que/
Ahora lo hemos comprendido todo, Su Bajestad.