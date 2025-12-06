edición general
Los “berrinches” del rey emérito: su opinión sobre el 11-M y las críticas a las leyes de memoria y al juez del ‘caso Nóos’

Juan Carlos I admite en sus memorias discusiones “acaloradas” con el Gobierno, minimiza el bulo del PP tras los atentados de 2004 y asegura que pidió “disculpas por Zapatero”. Reconciliación está repleto de reproches. Las memorias de Juan Carlos I, que salieron a la venta en España esta semana, contienen múltiples críticas, no solo a su hijo, sino al Gobierno actual y a dirigentes políticos de distintas épocas, incluyendo presidentes que lo fueron bajo su reinado, lo que choca, incluso después de la abdicación, con las funciones de.............

Es un soberbio,un machista,un ofendidito...lo típico de un sátrapa que nos vendieron como " campechano".
Un amoral que presume de ello "porque yo lo valgo".
Ha tenido demasiados palmeros lamiéndole el escroto constantemente y ahora está solo y se revuelve
#3 Y un chorizo comisionista prófugo, no te olvides de eso.
#5 un ladrón total.
“Un rey no debe tener una ideología política”, admite el propio Juan Carlos de Borbón en el libro, donde ha vertido, sin embargo, numerosas opiniones estrictamente políticas e incluso sobre asuntos judiciales que le afectaban a él y a su familia. No es la única contradicción a lo largo de 507 páginas que comienzan recordando, precisamente, una recomendación desoída: “Mi padre siempre me aconsejó que no escribiera mis memorias”.
Si estuviera en Venezuela le diría. "Por qué no te mueres".
¡Qué le den!
#2 Te me has adelantao, te sobra una tilde por cierto :hug:
#7 jejeje... :hug:

P.S. El que exclamativo también lleva tilde... www.diccionariodedudas.com/que-o-que/
No sé esperaban de juancarlos putero, rey emirato en los eméritos árabes unidos.
Su Pomposidad, el rey emeritrucho, ha hablado.
Ahora lo hemos comprendido todo, Su Bajestad.
