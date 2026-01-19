Benjamín Casanova, ferroviario, sobre el accidente de trenes en Adamuz: “La clave va a ser el bogie o ruedas del sexto vagón del Iryo”

Benjamín Casanova, presidente de la Coordinadora por el Reapertura del Ferrocarril Canfranc Olorón (Crefco), y Carlos Abadías, presidente de Asociación Zaragozana de Amigos del Ferrocarril y Tranvía (Azaft), coinciden que el accidente de los trenes Iryo y Alvia en Adamuz (Córdoba) es “bastante raro”. Consideran que la clave fundamental va a ser la investigación del bogie o ruedas que perdió el sexto vagón, que pudo motivar el descarrilamiento y choque contra los dos primeros vagones del tren Alvia de Renfe, que llevaba 200 viajeros a Huelva.