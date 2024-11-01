Ben Stiller le dice a la Casa Blanca que elimine el clip de ‘Tropic Thunder’ de un video pro-guerra: ‘Nunca te dimos permiso’ y ‘La guerra no es una película’ [EN]  

Ben Stiller ha criticado a la Casa Blanca de Donald Trump por usar un clip de la película de 2008 “Tropic Thunder”. La publicación de la Casa Blanca dijo: “Justice the American Way” y mostró clips de “Braveheart”, “Top Gun”, “Superman”, “Transformers”, “Iron Man 2”, “Star Wars: The Last Jedi” y más. Stiller respondió en X y dijo: “Oye la Casa Blanca, por favor, quita el clip de Tropic Thunder. Nunca le dimos permiso y no tenemos interés en ser parte de su máquina de propaganda. La guerra no es una película”.