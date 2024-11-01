edición general
21 meneos
34 clics
Ben Stiller le dice a la Casa Blanca que elimine el clip de ‘Tropic Thunder’ de un video pro-guerra: ‘Nunca te dimos permiso’ y ‘La guerra no es una película’ [EN]

Ben Stiller le dice a la Casa Blanca que elimine el clip de ‘Tropic Thunder’ de un video pro-guerra: ‘Nunca te dimos permiso’ y ‘La guerra no es una película’ [EN]  

Ben Stiller ha criticado a la Casa Blanca de Donald Trump por usar un clip de la película de 2008 “Tropic Thunder”. La publicación de la Casa Blanca dijo: “Justice the American Way” y mostró clips de “Braveheart”, “Top Gun”, “Superman”, “Transformers”, “Iron Man 2”, “Star Wars: The Last Jedi” y más. Stiller respondió en X y dijo: “Oye la Casa Blanca, por favor, quita el clip de Tropic Thunder. Nunca le dimos permiso y no tenemos interés en ser parte de su máquina de propaganda. La guerra no es una película”.

| etiquetas: ben stiller , propaganda , trump , irán , tropic thunder , guerra
17 4 0 K 268 actualidad
5 comentarios
17 4 0 K 268 actualidad
efectogamonal #2 efectogamonal *
Estan tuiteando la cuenta oficial de la casa blanca, como si hubiera un puto adolescente delante jugando al Call of Duty y lo estuviera emitiendo en directo, da muchísima vergüenza {0x1f525}
8 K 112
#3 marcotolo
#2 su publico objetivo,
los que apoyan esta mierda tiene ese tipo de intelecto(por llamarlo de alguna manera),
solo hace falta leer los comentarios de muchos imbeciles sobre la agresion
1 K 18
capitan__nemo #4 capitan__nemo
Pirateo masivo de peliculas y series estadounidenses que financian a los politicos que desde el gobierno eeuu promueven la guerra, el genocidio en gaza, la ocupacion de palestina, los crimenes dw guerra, crimenes de lesa humanidad y todo tipo de violaciones de derechos humanos.
0 K 19
Dramaba #5 Dramaba
#4 Creo que es mejor al revés. Esta gente también cuenta las descargas ilegales (juego de tronos en su momento). Nada de pirateo, es mejor obviar toda producción usana para hacer daño.
0 K 10

menéame