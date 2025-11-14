Ben Collins, de ‘The Onion’: “Los poderosos tienen una fantasía de revancha, es la venganza de los pringados”

El presidente ejecutivo del principal medio satírico de EE UU explica qué hacer cuando la realidad es loca y cómo intenta comprar la web de un famoso conspiracionista.Está claro que estamos en una burbuja y hay que burlarse de ellos. Uno de mis titulares favoritos de The Onion es: “Tío que es lamentable como persona,ve enorme potencial en la IA”, y diría que así se siente mucha gente ahora. Tenemos que exigir cuentas al poder, esa es la regla de los bufones y periodistas. ¿Dónde está el verdadero poder ahora, si no es en esas empresas?.Ver #2
"Ben Collins (Massachusetts, 1988) es el presidente ejecutivo de The Onion, el principal medio satírico de EE UU. “Di que somos como Charlie Hebdo, pero mejores”, advierte para que la audiencia europea entienda lo que hacen en The Onion. Collins fue durante más de una década periodista tecnológico centrado en desinformación y conspiraciones en el Daily Beast y la cadena NBC.
Pero los frikis, apoyo que desaten su lado oscuro.
Ojala que surja un Adam soong y su "hijo" gane.