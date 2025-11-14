edición general
9 meneos
23 clics
Ben Collins, de ‘The Onion’: “Los poderosos tienen una fantasía de revancha, es la venganza de los pringados”

Ben Collins, de ‘The Onion’: “Los poderosos tienen una fantasía de revancha, es la venganza de los pringados”

El presidente ejecutivo del principal medio satírico de EE UU explica qué hacer cuando la realidad es loca y cómo intenta comprar la web de un famoso conspiracionista.Está claro que estamos en una burbuja y hay que burlarse de ellos. Uno de mis titulares favoritos de The Onion es: “Tío que es lamentable como persona,ve enorme potencial en la IA”, y diría que así se siente mucha gente ahora. Tenemos que exigir cuentas al poder, esa es la regla de los bufones y periodistas. ¿Dónde está el verdadero poder ahora, si no es en esas empresas?.Ver #2

| etiquetas: ben collins , the onion , poderosos , revancha , pringados
7 2 0 K 108 cultura
9 comentarios
7 2 0 K 108 cultura
cocolisto #2 cocolisto
Sigue de la entradilla. Una entrevista simpática.

"Ben Collins (Massachusetts, 1988) es el presidente ejecutivo de The Onion, el principal medio satírico de EE UU. “Di que somos como Charlie Hebdo, pero mejores”, advierte para que la audiencia europea entienda lo que hacen en The Onion. Collins fue durante más de una década periodista tecnológico centrado en desinformación y conspiraciones en el Daily Beast y la cadena NBC.

En 2024 cambió de oficio. Quería dar un paso atrás y lanzar de…   » ver todo el comentario
2 K 46
themarquesito #5 themarquesito
La realidad se parece demasiado a The Onion, y eso no es algo bueno
1 K 35
#6 cajadecartonmojada
#3 Pero hombre, cambiando la entradilla me jodes la coña xD
1 K 31
cocolisto #8 cocolisto *
#6 No hombre, lo he puesto para que el personal se pique porque la frase tiene su aquel y te da cuartelillo para seguir leyendo.Hay mucha mala leche en las respuestas y gracioso a la vez.
0 K 20
#4 pensacola
pringados contra pringados
0 K 19
azathothruna #7 azathothruna
Odio a los pringados, ricos engreidos en esencia.
Pero los frikis, apoyo que desaten su lado oscuro.
Ojala que surja un Adam soong y su "hijo" gane.
0 K 13
herlocksholmes #9 herlocksholmes
Estos de El Mundo Today no me la cuelan con esta noticia :troll: :troll:
0 K 9

menéame