Bélgica frena el apagón nuclear: negocia con Engie la compra de todo el parque del país para alargar la vida útil de las centrales y recuperar las unidades cerradas

El Gobierno y la compañía francesa han firmado una carta de intenciones por la que el Ejecutivo adquiriría las siete centrales nucleares existentes en el país. Dos de ellas están en funcionamiento y su vida útil finaliza en 2035, fecha que el Estado belga querría ampliar hasta 2045. Y las restantes cinco están ahora mismo en un proceso de desmantelamiento que se detiene inmediatamente y, posteriormente, se retomaría la actividad en estas unidades.
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Más a cuenta le saldría al gobierno crear una empresa públcia de energía renovables para acelerar más la implantación.
Las que el anterior gobierno mandó cerrar y que están en desmantelamiento, son las que se paraliza el desmantenimiento y compra el gobierno.
"Engie ha tomado la decisión de abandonar la energía nuclear. Lo respetamos, pero un país con ambiciones nucleares y un operador que quiere salirse no es una buena combinación", dijo de Wever, en declaraciones recogidas por la cadena pública flamenca VRT.
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Que esto va de socializar pérdidas por razones ideológicas.
¿Y encima la ampliación de las que están activas sería para solo otros 10 años mas, en centrales que ya tienen +40… » ver todo el comentario