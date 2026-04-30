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Bélgica frena el apagón nuclear: negocia con Engie la compra de todo el parque del país para alargar la vida útil de las centrales y recuperar las unidades cerradas

El Gobierno y la compañía francesa han firmado una carta de intenciones por la que el Ejecutivo adquiriría las siete centrales nucleares existentes en el país. Dos de ellas están en funcionamiento y su vida útil finaliza en 2035, fecha que el Estado belga querría ampliar hasta 2045. Y las restantes cinco están ahora mismo en un proceso de desmantelamiento que se detiene inmediatamente y, posteriormente, se retomaría la actividad en estas unidades.

| etiquetas: bélgica , engergía nuclear
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6 comentarios
4 0 0 K 48 actualidad
Duke00 #1 Duke00
A la empresa no le salen las cuentas con la energía nuclear y el gobierno belga por ideología política decide asumir las pérdidas para mantenerlas abiertas.

Más a cuenta le saldría al gobierno crear una empresa públcia de energía renovables para acelerar más la implantación.
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#4 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 A las empresas si les salen las cuentas, las dos que están abiertas seguiran en manos de sus propietarios.

Las que el anterior gobierno mandó cerrar y que están en desmantelamiento, son las que se paraliza el desmantenimiento y compra el gobierno.
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Duke00 #5 Duke00
#4 Que no, que se deshacen de todas lo pone en este meneo y además mira lo que dijo el primer ministro:

"Engie ha tomado la decisión de abandonar la energía nuclear. Lo respetamos, pero un país con ambiciones nucleares y un operador que quiere salirse no es una buena combinación", dijo de Wever, en declaraciones recogidas por la cadena pública flamenca VRT.

es-us.noticias.yahoo.com/bélgica-hacerse-control-reactores-nucleares-

Que esto va de socializar pérdidas por razones ideológicas.
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XtrMnIO #3 XtrMnIO
Nacionalizando la energía??? Comunistas!!!
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Dene #6 Dene
socializando perdidas de la economica y eficiente energia nuclear
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placeres #2 placeres *
-¿Como se puede reactivar una central nuclear que ya esta en proceso de desmantelación?, Empezaron a desactivarse en el 2022, aunque el proceso de "enfriamiento" es muy lento y la mayoría de sistemas esenciales aún no los habrán desmontado, no me imagino la locura que significa la re-certificación de todos los sistemas, en un plazo que no sean trienos o casi décadas.

¿Y encima la ampliación de las que están activas sería para solo otros 10 años mas, en centrales que ya tienen +40…   » ver todo el comentario
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menéame