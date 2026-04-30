Bélgica frena el apagón nuclear: negocia con Engie la compra de todo el parque del país para alargar la vida útil de las centrales y recuperar las unidades cerradas

El Gobierno y la compañía francesa han firmado una carta de intenciones por la que el Ejecutivo adquiriría las siete centrales nucleares existentes en el país. Dos de ellas están en funcionamiento y su vida útil finaliza en 2035, fecha que el Estado belga querría ampliar hasta 2045. Y las restantes cinco están ahora mismo en un proceso de desmantelamiento que se detiene inmediatamente y, posteriormente, se retomaría la actividad en estas unidades.