Begoña Gómez recurre su segunda causa con jurado popular

Antonio Camacho, el abogado de Begoña Gómez, ha interpuesto un segundo recurso de apelación, esta vez contra la parte del procedimiento que investiga los supuestos delitos de corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, apropiación indebida o intrusismo, y que el juez Juan Carlos Peinado pretende transformar en jurado popular. Según expone el letrado en su recurso "en el presente procedimiento -se da- la no concurrencia de esos mínimos indicios que permitirían la incoación del Procedimiento ante el Tribunal del Jurado".

Supercinexin #1 Supercinexin
Sí la judicatura entera no estuviera completamente podrida de arriba a abajo, éste delincuente con toga al servicio de la derecha estaría en prisión.
DrEvil #2 DrEvil
#1 Si es inocente no tiene nada que temer
oceanon3d #4 oceanon3d *
#2 Esa frase hecha desde el entorno de la derecha, muy simplona por cierto, ya no cuela ... el daño reputacional ya esta hecho. Por no hablar de tener que verle el careto a este sujeto con toga sin el filtro de una Tv.
Sandilo #5 Sandilo *
Por qué no quiere que la juzgue un jurado popular? Precisamente es una ley de PSOE la que lo propone.

#4 No existe ningún daño reputacional, es simplemente que para esta nueva izquierda todo aquel que se atreva a juzgar a alguien de su cuerda es facha.

Esto lo diríais mucho aunque el 100% de los miembros del jurado fuesen afiliados a psoe.
DrEvil #7 DrEvil
#4 Vaya, hay cosas que son verdad o mentira según quién las diga. Ya veo.
jonolulu #6 jonolulu
#2 Viendo a semejante prevaricador suelto, me temo que sí tiene que temer
DrEvil #9 DrEvil
#6 Osea que un jurado popular es prevaricador?
La gracia es precisamente que son ciudadanos al azar.
A no ser que creas que todo ciudadano va a prevaricar.
jonolulu #13 jonolulu
#9 El prevaricador es el juez.

Y en cuanto a los jurados populares precisamente se les aisla de los medios buscando que no se les condicione. Ya me dirás tú que efecto tienen dos años de instrucción (que manda huevos) con la pena de telediario continua
Supercinexin #11 Supercinexin *
#2 Vamos a juzgarte a ti por pederastia. Pruebas: porque lo digo yo que eres un violador de niños.

Y si eres inocente, no tienes nada que temer.
Spirito #3 Spirito *
#1 Es una vergüenza para el concepto de Justicia en un Estado de Derecho, como Inda para el concepto de periodismo respecto al derecho a una información veraz, por ejemplo.

En fin.
agorostidi #12 agorostidi
La verdad es que me he perdido ya entre tanta historia, y no quiero parecer vago en buscar la info, pero es que es bastante confuso. Sin entrar en valoraciones, alguien me aclara si es que estamos hablando de 2 causas distintas, una la de hace unas semanas de malversacion, en la que tendria que juzgarle un juzgado popular, y otra nueva, en la que tambien se pretende que haya un juzgado popular, o estamos hablando siempre de la misma causa ? Cual es la que ha tumbado el Supremo, una segunda causa, o estamos hablando siempre una unica causa ? Es que la informacion que veo esta ya tan enrevesada, que no me aclaro.
#8 pozz
Noto al abogado de la mujer de Sanchez un poco nervioso.
#10 Leon_Bocanegra
#8 en que le notas el nerviosismo? En que está haciendo su trabajo?
