Begoña Gómez recurre su segunda causa con jurado popular

Antonio Camacho, el abogado de Begoña Gómez, ha interpuesto un segundo recurso de apelación, esta vez contra la parte del procedimiento que investiga los supuestos delitos de corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, apropiación indebida o intrusismo, y que el juez Juan Carlos Peinado pretende transformar en jurado popular. Según expone el letrado en su recurso "en el presente procedimiento -se da- la no concurrencia de esos mínimos indicios que permitirían la incoación del Procedimiento ante el Tribunal del Jurado".