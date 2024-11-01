Begoña Gómez recurre su segunda causa con jurado popular

Antonio Camacho, el abogado de Begoña Gómez, ha interpuesto un segundo recurso de apelación, esta vez contra la parte del procedimiento que investiga los supuestos delitos de corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, apropiación indebida o intrusismo, y que el juez Juan Carlos Peinado pretende transformar en jurado popular. Según expone el letrado en su recurso "en el presente procedimiento -se da- la no concurrencia de esos mínimos indicios que permitirían la incoación del Procedimiento ante el Tribunal del Jurado".
| etiquetas: begoña gómez , recurso , jurado popular
#4 No existe ningún daño reputacional, es simplemente que para esta nueva izquierda todo aquel que se atreva a juzgar a alguien de su cuerda es facha.
Esto lo diríais mucho aunque el 100% de los miembros del jurado fuesen afiliados a psoe.
La gracia es precisamente que son ciudadanos al azar.
A no ser que creas que todo ciudadano va a prevaricar.
Y en cuanto a los jurados populares precisamente se les aisla de los medios buscando que no se les condicione. Ya me dirás tú que efecto tienen dos años de instrucción (que manda huevos) con la pena de telediario continua
Y si eres inocente, no tienes nada que temer.
En fin.