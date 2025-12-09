Una bebé de tres meses muere tras salir despedida del coche y ser atropellada en plena autopista

Una bebé de tres meses ha perdido la vida en un trágico accidente de tráfico ocurrido en una autopista cerca de Turín, al norte de Italia. El suceso tuvo lugar sobre las 20.00 horas del sábado, cuando el coche en el que viajaba la menor, junto a su madre, sufrió un accidente que provocó que la silla portabebés saliera despedida del coche, cayendo sobre el asfalto, donde la pequeña fue atropellada por otro vehículo.
| etiquetas: bebé tres meses , accidente
torino.corriere.it/notizie/piemonte/25_dicembre_09/neonata-travolta-su
Todo lo que pudo salir mal, salió mal. Qué horror!
Nuestros peques irán a contramarcha todo lo que podamos.
#6 el Isofix es muy seguro, pero depende del peso del bebé/niño puede usarse de forma exclusiva, si no recuerdo mal.
Yo siempre he comprado las sillas más seguras, pero he visto familiares que han puesto sillas a los bebés que rezar dos ave María igual hacía más que esas sillas. Y no soy creyente. Entre que no saben poner el cinturón de seguridad entre los anclajes y que a veces ni los atan...