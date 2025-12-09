edición general
Una bebé de tres meses muere tras salir despedida del coche y ser atropellada en plena autopista

Una bebé de tres meses ha perdido la vida en un trágico accidente de tráfico ocurrido en una autopista cerca de Turín, al norte de Italia. El suceso tuvo lugar sobre las 20.00 horas del sábado, cuando el coche en el que viajaba la menor, junto a su madre, sufrió un accidente que provocó que la silla portabebés saliera despedida del coche, cayendo sobre el asfalto, donde la pequeña fue atropellada por otro vehículo.

Un_señor_de_Cuenca
Joder... de verdad, ¿es necesario poner estas noticias de sucesos tan horribles?
ChatGPT
#1 yo creo que es importante para que la gente sepa, que estas cosas pasan, y que hay que poner todos los medios posibles para que no ocurran
OdaAl
#1 Andando he visto abrirse una puerta de un coche en una rotonda, caer la sillita del niño a la calzada, con el niño en la sillita. Por suerte, no pasó nada, pero el susto fue mayúsculo.
Tiranoc
#4 Pues que se abra la puerta puede pasar pero que se caiga la sillita era para decirle algo al conductor.
frg
#12 ¿Papá no corras? :troll:  media
johel
#1 "El marca" no es una publicacion informativa, es una publicacion de sucesos y centrada en el "corazon de balon".
frg
#1 Atención, que la noticia es de un supuesto diario deportivo :shit:
Milmariposas
"la niña no llevaba puesto el cinturón de seguridad y el asiento del automóvil no estaba asegurado al asiento"

torino.corriere.it/notizie/piemonte/25_dicembre_09/neonata-travolta-su

Todo lo que pudo salir mal, salió mal. Qué horror!
DaniTC
#19 qué duro eso. No me extraña que hayas actuado así. Nosotros fuimos a estas sillas porque mi mujer tiene pánico al coche y queríamos las sillas más seguras.

Nuestros peques irán a contramarcha todo lo que podamos.
DayOfTheTentacle
#20 nos vendieron la más cara sin objeción alguna... "quieres seguridad 7,8 o 9"....(10 parece q no existe por los y si....) "A ver servir sirve la antigua pero el fabricante recomienda...." y si me piden 1000€ también los pago. Si pasa algo q no sea pq no hicimos lo mejor que pudimos.
Furiano.46
#9 y seguro que rezaban: "yo de pequeño iba sin silla y aquí estoy". No es una cosa en la que ahorre ni en la encomiendo el destino a la suerte.
Furiano.46
#10 justo, el Isofix o el cinturón es para anclar la silla en la parte opuesta a esta barra. Hace unos años estos enganches ( los Isofix) fallaron y se empezó a poner en duda. Estos anclajes van soldados al chasis y para mí los dos sistemas son muy seguros
DaniTC
#17 en mi caso, que las sillas tienen más o menos ese coste, la documentación de klippan indica que son 10 años máximo.
DayOfTheTentacle
#18 yo la cambié pq el fabricante decía 7 y poco faltaba. Y que tenga un amigo que perdió a su hija de 4 an̈os por llevarla mirando hacia adelante. Quizás habría muerto igual pero yo mientras pueda... contramarcha
DayOfTheTentacle
Falla el isofix??
TALIVAN_HORTOGRAFICO
#3 O eso o no estaba enganchado, que total, pa cinco minutos no merece la pena y éste engancha fatal y es una lata...
Furiano.46
#3 por lo que tengo entendido Isofix no es el método más seguro. Mi hijo va a contra marcha con la silla sujeta por medios mecánicos ( correas y cinturón)
DayOfTheTentacle
#6 mi peque contra Marcha e isofix. El otro de 7 contramarcha y cinturó agarrando la silla.
DaniTC
#8 igual que mi caso. Uso klippan.

#6 el Isofix es muy seguro, pero depende del peso del bebé/niño puede usarse de forma exclusiva, si no recuerdo mal.

Yo siempre he comprado las sillas más seguras, pero he visto familiares que han puesto sillas a los bebés que rezar dos ave María igual hacía más que esas sillas. Y no soy creyente. Entre que no saben poner el cinturón de seguridad entre los anclajes y que a veces ni los atan...
DayOfTheTentacle
#9 yo tiré la silla de 600€ el hermano mayor pq leí que los materiales se desgastan en 5-7 an̈os... estaba perfecta pero por si acaso...
OdaAl
#6 #8 la mayoría de sillas, a parte del Isofix, llevan una correa que hay que anclar a una barra en la parte posterior del asiento
