Una bebé de tres meses muere tras salir despedida del coche y ser atropellada en plena autopista

Una bebé de tres meses ha perdido la vida en un trágico accidente de tráfico ocurrido en una autopista cerca de Turín, al norte de Italia. El suceso tuvo lugar sobre las 20.00 horas del sábado, cuando el coche en el que viajaba la menor, junto a su madre, sufrió un accidente que provocó que la silla portabebés saliera despedida del coche, cayendo sobre el asfalto, donde la pequeña fue atropellada por otro vehículo.