Por qué batimos récords de emisiones de CO2 a pesar de las energías verdes

En 2025, las emisiones globales de dióxido de carbono (CO2) alcanzarán un máximo histórico de 38.100 millones de toneladas, un 1,1% más que el año anterior. Esta noticia llega envuelta en una paradoja desoladora. Nunca habíamos tenido tanta tecnología verde, tanta capacidad instalada de energías renovables ni tanta conciencia climática. Y, sin embargo, el termostato del planeta sigue subiendo. ¿Cómo es posible? La respuesta es compleja y nos habla de un desfase peligroso entre nuestras soluciones y la magnitud de nuestro problema.
| etiquetas: emisiones , co2 , energías verdes
Cuando contaminar es mas rentable que no hacerlo y encima es legal , lo raro seria que no fuera asi.
Aplicando esa proporcion cuanto tendria que pagar las compañias por vertidos infracciones consumo excesivo o mala gestion de residuos , sin contar daños ambientales fallos en construcciones por infraestructuras en zonas inundables o no digamos ya muertes evitables.
Cuando los ciudadanos asumen una responsabilidad superior a la de las empresas, es un problema , cuando son causa directa de muertes y contaminacion demostrable sin consecuencias es un problema mayor. Cuando hay formas de aplicar sanciones y no se hacen es por un interes y unas mafias de lobby y nos van a matar literalmente a todos.
Pero de momento mientras haya gente que hace negocio con la energía, yo creo que lo verde solo vale para "presentarse como verde" en muchos casos
Las placas solares son una parte muy importante pero insuficiente, durante los meses de invierno los días son cortos, las horas solares son pocas y la necesidad de climatización es elevada.
Las placas solares son la única renovable que es práctica a nivel doméstico, a nivel urbano. Los aerogeneradores son demasiado ruidosos y solo tienen sentido cuanto más grandes mejor. La hidroeléctrica no tiene cabida a nivel urbano y… » ver todo el comentario
Y luego hay que ir convirtiendo todo lo que consume fósiles de forma directa a eléctrico e ir viendo cuánta de esa demanda se puede seguir suministrando.
Mi comentario al que respondes se refiere únicamente a la generación donde se consume,… » ver todo el comentario
El argumento en contra que la captura de CO2 no es eficiente queda eclipsada al verse que estrategias como la que estamos aplicando ahora simplemente no funcionan, y no hay nada más ineficiente que aquello que consigue los resultados opuestos a los esperados.
Si generamos más electricidad consumiremos más electricidad, por eso hay que apostar por tecnologías que consuman electricidad y ayuden a luchar contra el cambio climático, como la captura de CO2.
No se puede cambiar un sistema productivo de la Noche a la mañana.
Nos vamos a la mierda.
Por no hablar de la industria de la guerra.
Tampoco es tan compleja la respuesta.
La solución ya … es otro cantar.
Aquí nadie se sacrifica y los que lo hacen apenas tiene impacto global.
Al menos China trabaja con un horizonte a medio largo plazo muy real mientras que occidente se enfoca en el greenwashing.